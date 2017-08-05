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Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'dan Vali Büyükakın'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti.

Vali Büyükakın, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu yıl 736'ncısı düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nde yapılacak güreş etkinlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da Vali Büyükakın'a yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'a yapılan ziyarette Bilecik'in Söğüt İlçe Kaymakamı Berkan Sönmezay ve Bursa Güreş İl Temsilcisi Murat Demirbağ da yer aldı.

(DA-AS-Y)



05.08.2017 12:47:26 TSI

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