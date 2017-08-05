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Çantacılar arasındaki rekabet müşteriye yaradı

- Çanta satan bir işletmede müdür olarak görev yapan Yakup Çiftçi,

- "Eskişehir'deki rekabet İstanbul'da yok"



(Fotoğraflı)



Murathan Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de çanta satışı yapan işletmeler arasındaki rekabet, müşterilerin uygun fiyatlara çanta almasına imkan sağlıyor.

Okul sezonunun yaklaşması ile birlikte çanta piyasasında da hareketlenme başladı. Fiyatları 20 lira ile 120 lira arasında değişen çantalar raflarda yerini aldı. Eskişehir'de çanta ticareti yapan işletmeler arasındaki rekabet ise üst düzeyde bulunuyor. Çanta satışı yapan özel bir işletme Müdürü Yakup Çiftçi, Eskişehir'deki rekabetin İstanbul'da bile olmadığını vurguladı. Herkesin çanta satışı yaptığını belirten Çiftçi, "Herkes çanta satışı yapınca tabii bizlerin de müşteri potansiyeli düşüyor. Eskişehir'deki çantacılar arasında da çok ciddi bir rekabet var. Bu durum da müşterilere yarıyor. Öte yandan şu anki satışlar bizi tatmin edici bir seviyede değil. Toplum olarak işi son saniyede halletmeyi sevdiğimiz için aileler çanta alımını da okul haftasına bırakıyorlar. Biz de bu sebeple eylül ayını dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Çantacılar için okullar açılmadan hemen önceki dönemlerin en bereketli ay olduğunu aktaran Çiftçi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Eylül ayı bu işin zirvesidir. Okul bizim en önemli avantajımız. Eylül ayı sonrası doğal olarak belli bir düşüş olur. Ancak buna işletmeler olarak zaten hazırlıklı oluyoruz."

(MUR-KA-AS-Y)



05.08.2017 12:51:46 TSI

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