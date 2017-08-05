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Kütahya'da konut fiyatları 1 yılda yüzde 13,50 oranında arttı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:54
Kütahya'da konut fiyatları 1 yılda yüzde 13,50 oranında arttı
Kütahya'da konut fiyatları 1 yılda yüzde 13,50 oranında arttı

(Fotoğraflı)

Mehmet Saka
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da konut fiyatları Temmuz ayında, bir yıl önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,50 artış gösterdi.
Türkiye konut fiyatı endeksi (KFE) ne göre Türkiye genelinde ortalama konut fiyatları yüze 15.33 artarken, Kütahya'nın da yer aldığı TR 33 grubundaki (Kütahya, Afyon, Manisa ,Uşak) illerde ise yüzde 13,50 arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi hakkında görüşlerini belirten Emlak Danışmanı İsmail Burak Selvi, Kütahya'da geçen yıla oranla konut fiyatlarının yüzde 15 civarında arttığını, merkezde en yüksek fiyat artışının ise Yüzde 25 ile Yıldırım Beyazıt mahallesinde olduğunu ifade etti.
Yıldırım Beyazıt Mahallesinde konut fiyatlarının yüzde 25 oranında artmasında en büyük nedenin yapımına başlanan Kütahya Belediyesi hizmet binası olduğunu söyleyen Selvi, "Kütahya genelinde emlak fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış söz konusu , mahalle olarak bakarsak en çok tercih edilen ve fiyatı artan bölge Yıldırım Beyazıt mahallesidir. Bunun nedeni ise hem yeni belediye binasının bu bölgede olması hem de şehir merkezine insanların araç kullanmadan ulaşabilmesidir. Ayrıca İnşaat firmaları arsa karşılığı olarak yeni yapılacak binalarda arsa sahibine en yüksek payı bu mahallede vermektedir. Bu oran bu bölgelerde yüzde 40'a kadar çıkmaktadır. Diğer en yüksek artışın olduğu bölgeler ise Zafertepe ve Bölcek mahalleleridir. Bu mahallelerde de emlak fiyatları geçen yıla oranla yüzde 18 ile yüzde 20 arasında artış gösterdi."dedi.

"Kütahya konumu gereği yatay büyüyor"

Kütahya'nın ileriye dönük emlak haritası hakkında da görüşlerini açıklayan Emlak danışmanı İsmail Burak Selvi, Kütahya'nın konumu gereği sürekli yatay olarak büyüdüğünü söyledi. Selvi, "Kütahya sırtını büyük dağlara vermiş durumda, Eskişehir yolu ve bölgesi de sanayi kuruluşları tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle konut yapılanması da Zafertepe ve Bölcek bölgelerine doğru gerçekleşmektedir. Kütahya'da önümüzdeki en az on yıl daha bu bölgelerde konut yapımı beklenmektedir. Şu anda satılık emlak konusunda en çok tercih edilen konut tipi 1+1 tabir ettiğimiz. Bir oda bir salondan oluşan küçük evlerdir. Bunun sebebi de maddi alım gücü ve kullanma yerine yatırım yapma düşünceleridir. Kütahya'da geniş aileler merkezde 1+1 tabir edilen evlerden alarak buradan gelen kiralar ile de kendi evlerinin kiralarını ödemektedirler"diye konuştu. (MS-EFE)

05.08.2017 12:56:37 TSI
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