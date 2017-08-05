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Salihli'nin yatırımları görüşüldü



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ağırladı. Ziyarette, Salihli'de hayata geçirilen yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ağırladı. Ziyarette, MASKİ'nin Salihli'de hayata geçirdiği yağmursuyu hattı projesi, altyapı yenileme çalışmaları ve içme suyu sondajları görüşüldü.



"Salihli'de önemli yatırımlar yaptık"

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Salihli'de önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyerek, "İlçemizde 101 Mahalle Projesi'nde sona yaklaştık. 154 Mahalle Projesi'nde ise 10 mahallenin daha altyapısını yenileyeceğiz. 25 milyon TL yatırım bedeli ile 25 kilometre yağmursuyu hattı döşediğimiz ilçe merkezimizin yağışlı havalardaki su taşkınlarına son vereceğiz. Bunların yanı sıra, Salihli'de hizmet veren merkez ve Durasıllı atıksu arıtma tesislerinin bakım-onarımlarını gerçekleştirerek faaliyete aldık. 17 ilçemize de hak ettiği hizmetleri ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.



"Birçok sıkıntımıza son verildi"

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MASKİ'nin, ilçede yaptığı çalışmalarla birçok sorunu ortadan kaldırdığını söyleyerek, "İlçemiz Manisa'nın en büyük ilçeleri arasında yer alıyor. Yapılan yatırımlarla yıllardır bekleyen sorunlar çözüme kavuşturuluyor. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri olan yağmursuyu baskınlarına son verecek çalışma başladı. Genel Müdürüm Yaşar Bey ile özellikle yağmursuyu hattı ile ilgili istişarelerde bulunduk. Allah'ın izniyle çalışmalar tamamlandığında yağışlı havalarda vatandaşımız korku yaşamayacak" dedi.

(BA-SC)



05.08.2017 12:56:50 TSI

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