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Edirne İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi köy halkının yanında



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne İl Özel İdaresi, Havsa ilçesi Azatlı ve Orhaniye Köyü arasındaki yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Yol yapım çalışmalarını, İl Genel Meclisi Başkanı Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş ve CHP'li Meclis üyeleri yerinde inceledi.

İl Genel Meclisi CHP Meclis üyesi Fedayi Işık, Azatlı köyündeki insanların her zaman dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Azatlı Köyü Edirne ve Havsa'nın köyleri dahil olmak üzere imece usulünü en iyi şekilde yapan köyümüzdür. Azatlı Köyünde dolaştığınızda yapılan pek çok işi köy halkı kendi imkanlarıyla yapmıştır. Örneğin Ramazan ayında kadını, çocuğu, erkeği ile hep beraber sokaklara taş döşediler. Taş yetmediği için bazı yerler yarım kalmıştır. Azatlı Köyü'nün bu davranış ve tutumu diğer köylerimizin de örnek alması gereken bir çalışma sistemidir. Geçtiğimiz yıl Azatlı Köyünde bir su taşkını olmuştu. İl Genel Meclisi olarak buraya geldik ve durumu inceledik. Azatlı Köy Muhtarı Mustafa Bacı ve İl Genel Meclisinin çabaları ile beraber Devlet Su İşleri de yaptığı çalışmalarla köy halkı yaşadığı cendereden kurtuldu. Yaşanan bu sel baskınının ardından yapılacak bazı çalışmalar ile dere ıslahı da gerçekleşecek. Köyümüzün konumu burada yaşayan insanlara onların sayesinde getirilmiştir. Hiç kimseye art niyet beslenemezler. Bu köyde öyle bir birlik beraberlik var ki, tüm köylerimizin Azatlı Köyü'nü örnek alması gerektiğini düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.



"3 yıldır gündeme getiriyoruz"

Işık, 3 yıldan bu yana Azatlı ile Orhaniye Köyü arasındaki yolu sürekli gündeme getirdiklerini ifade ederek, "Referandum sürecinde biz de il Genel Meclisi olarak Havsa'nın İl Genel Meclis üyeleri olarak imkanlarımız el verdiğince gerekli hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Biz referandum sürecinde bir söz verdik ki bu bizim görevimizdir. Azatlı Köyümüzün çok amaçlı bir salona ihtiyacı vardı. Muhtarımız da heyet olarak bunun çözümü için kolları sıvadı. Şimdi çok amaçlı salonun duvar ve kenar duvarlarının çalışmaları, yol yapımı gibi düzenlemelere ihtiyacı var. Bu işlemler bittiğinde köy halkımızın hizmetinde olacak. Ödenek noksanlığından dolayı bir türlü programa giremedi. Ek ödenek geldiğinde size bu yolu sunacağız dedik. O gün bugünmüş demek. Azatlı ile Orhaniye Köyü arasındaki yol yapım sözünü yerine getiriyoruz. Greyderimiz orada çalışıyor. Bu yolun hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Amacımız şov yapmak değil, şov peşinde değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir yaptığı işin kesinlikle şovunu yapmaz. Sadece gelip hizmete bakar. Bizdeki hizmet anlayışı budur; Devlet anlayışının dışına çıkmayız. Bu yolu biz yaptık demiyoruz bu yolu size devlet yapıyor. Daha sonra gelir bazıları 'ben yaptım şöyle yaptım' diyebilir. Bunları dikkate almayın. Bu yapılan işler İl Genel Meclisinin yatırım programında olan bir hizmet. Verdiğimiz sözü yerine getirdik.'' dedi.



Köy muhtarına teşekkür

İl Genel Meclisi CHP Grup Sözcüsü Erdal Akgün, köy muhtarının çok büyük emekleri olduğunu söyleyerek, "Biz ne yaparsak yapalım, yapılan bu işlerin mimarı da muhtarımızdır. Bizi çok sıkıştırdı bu konuyla ilgili. Çok çabalar sarf etti. Yoğun süren çalışmaların ardından bize göremediğimiz sıkıntıları da dile getiriyor. Kendisini bu çabasından dolayı takdir ediyorum" şeklinde konuştu.



"Sorunlarımızı yetkili yerlere bildirdik"

Azatlı Köyü Muhtarı Mustafa Bacı, Edirne İl Genel Meclis üyelerinin köy ziyareti esnasında yaptığı konuşmada, "Köyümüzün değişen zaman içerisinde birçok sıkıntısı oldu. Sorunlarımızı yetkili yerlere bildirdik. Allah razı olsun İl Genel Meclisimiz bize sıkıntılarımızı halletmemiz de çok yardımcı oldu. Köyümüz için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

(EY-MEF-Y)



05.08.2017 12:57:07 TSI

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