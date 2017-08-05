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Okul sezonu öncesi, spotçularda 'kaçak satışı' endişesi



(Fotoğraflı)



Murathan Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) -Eskişehir'de, okul sezonun açılmasını bekleyen ikinci el ev eşyası satan işletme sahipleri, sosyal medya üzerinden ve kaçak ürün satan kişilerden dert yanıyor.

Eskişehir'de eğitimini sürdüren üniversite öğrencileri, daha ucuz maliyet ile evlerini döşeyebilmek amacıyla genellikle spot mağazaları tercih ediyor. Bu işi kaçak olarak yapan kişiler ise vergi ve kira ücreti ödemedikleri için öğrencilere mobilya ve beyaz eşya gibi birçok eşyayı daha ucuza satıyorlar. Bu durum ise spot işletmecilerini mağdur ediyor.

Eskişehir'de 12 yıldır spot mağazası işleten Mustafa Çetintaş, spot mağazalarındaki satışlarının yüzde 80'inin öğrencilere yönelik olduğunu belirterek, ağustos ayı sonu itibariyle bu piyasada ciddi bir hareketlenme beklediklerini kaydetti. Kaçak olarak bu işi yapanlara da değinen Çetintaş "Ara sokaklarda olsun, tenha yerlerde olsun bu işi yapan birçok kişi var. Bu da bizi ciddi oranda mağdur ediyor. Onların vergisi, kira ücreti olmadığı için malları da ellerinden daha ucuza çıkartıyorlar. Bu da müşterileri cezbediyor. Bu hem bize zarar, hem vergi kesmedikleri için devlete zarar. Yeni sezon öncesi de bu durumdan dolayı ciddi endişelerimiz var, yetkililerin bu konuya daha hassas bir şekilde yönelmelerini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Eskişehir'e bu sene ilk kez gelecek olan öğrencilere de ev eşyaları konusunda tavsiyelerde bulunan Mustafa Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer şehre yeni gelecek olan öğrenciler ev tutacaklar ise spot mağazalarından toplam bin 500, 2 bin liraya orta halli bir şekilde ev döşeyebilirler. Tabi bu fiyat eşyaların kalitesine göre de değişiklik gösterir. Çok lüks bir alışveriş yaparsanız bu fiyat maksimum 4 bin lirayı bulur. Daha fazlası olmaz."

(MUR-AS-Y)



05.08.2017 13:00:14 TSI

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