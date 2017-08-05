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Başkan Fatih Köse: Yeni müfredatı olumlu, ancak yeterli değil

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:58
Başkan Fatih Köse: Yeni müfredatı olumlu, ancak yeterli değil
Başkan Fatih Köse: Yeni müfredatı olumlu, ancak yeterli değil

(Fotoğraflı)

Mehmet Saka
KÜTAHYA (İHA) - Eğitim Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, yeni müfredatı olumlu karşıladıklarını ancak yeterli olmadığını belirtti.
Eğitim-Sen olarak teklif ve taleplerinin, milli ve manevi değerlerine bağlı, bunları yaşayarak özümsemiş aynı zamanda bir üst öğrenim için ve gelecekte rahat yaşamak için kendine lazım olan lüzumlu bilgileri öğrenen neslin yetişmesi için çalışma yapılması olduğunu söyleyen Köse, "15 Temmuz gecesi çok iyi İngilizce bilen, çok iyi fizik bilen insanlar kendi vatandaşının üzerine silahını doğrulttular. Kendi ülke insanının üzerine bomba attılar. Tankların namlusunu gözünü kırpmadan halka çevirdiler. Demek ki tek başına eğitim yeterli değilmiş, bu nedenle yeni müfredat çok önemlidir" diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 Öğretim döneminden başlamak üzere, 4+4+4 sisteminin uygulanacağını ve her dörtlünün birinci sınıflarından başlamak üzere 51 dersin müfredatının değiştirileceğini söyleyen, Başkan Fatih Köse, "Müfredatın değiştirilmesi aşamasında bakanlık, müfredatların taslaklarını hazırlayarak, sivil toplum örgütlerinden, öğretmenlerden, velilerden, öğrencilerden müfredat hakkında talepleri ve eleştirileri alarak buna göre yeniden güncelledi. Demokrasileşme açısından bunu önemsiyoruz. Çünkü bizlere dayatılan müfredatta, öğretmenlerin vermek oldukları dersler çok yoğun bilgi içermekte idi. Eski müfredata göre her farklı branştaki öğretmen öğrencinin üzerine yoğunlaşıp bütün konuları çocuğa kazandırmaya çalışırken , maalesef çocuk bütün sosyal aktivelerden uzak , vatana milletine dair , sanata spora dair kendini geliştirmekten uzak, ülkesinin değerlerini anlamaktan uzak kendine vakit bile bulamadan yetiştiriliyordu. Yine maalesef birileri buna altın nesil diyordu. Ama baktığımızda milletine kurşun sıkacak, kurşun askere dönüştürülen bir nesil yetiştirildi diye konuştu.
Köse, Eğitim-Sen olarak teklif ve taleplerinin, milli ve manevi değerlerine bağlı, bunları yaşayarak özümsemiş aynı zamanda bir üst öğrenim için ve gelecekte rahat yaşamak için kendine lazım olan lüzumlu bilgileri öğrenen neslin yetişmesi için çalışma yapılması olduğunu söyledi. (MS-EFE)

05.08.2017 13:00:17 TSI
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