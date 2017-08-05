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Bileciksporlu futbolcu Daş'ın mutlu günü



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecikspor'un tecrübeli futbolcusu Celal Daş'ın mutlu gününe Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'da ortak oldu.

Yapılan söz merasimi öncesi genç çifte mutluluklar dileyen Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Beldemizin sevilen esnaflarından Hüseyin Sütçü'nün kızı Tuğçe ile geçen sezon Bilecikspor'da top koşturmuş olan kardeşimiz Celal Daş'ın söz yüzüklerini taktık. Rabbim gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar nasip eylesin" dedi. Öte yandan Bileciksporlu futbolcusu Celal Daş, mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti.

(AS-Y)



05.08.2017 13:08:53 TSI

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