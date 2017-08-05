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Batman'da son 10 ayda, 240 bin 286 metrekare parke taşı döşendi



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da son 10 ayda 240 bin 286 metrekare parke taşı döşendi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde yapılan çalışmaların rakamsal verileri açıklandı.

Yapılan çalışmalarda 154 bin 70 ton asfalt serimi gerçekleştiren belediye, kent merkezinde son 10 ayda 802 bin 448,91 metrekarelik alanı asfalt ile kapladı. Fen İşleri Müdürlüğü yol ve kaldırım çalışmalarında da ciddi çalışmaların yapıldığı kaydedilirken, yol ve kaldırımlara son 10 ayda 240 bin 286,87 metrekarelik parke taşı döşendiği belirtildi. Batman kent merkezinde orta refüj ve kaldırımlara 35 bin 31,57 metre bordür döşenirken, son 10 ay içerisinde 36 bin 71,50 metre yol kenarlarına oluk taşı döşendiği bildirildi.

Yeni yol açma ve asfalta hazırlık çalışmalarının da devam ettiği belirtilerek, 131 bin 442 ton yeni yol açma çalışmaları için toprak bertaraf edildi, 144 bin 816 ton yeni açılan yollara stabilize serildi. 52 bin 750 ton yeni asfalt yapılacak yollara PMT serildiği belirtildi.

(İHA-AKK-Y)



05.08.2017 13:18:18 TSI

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