Van'da odunluk yangını
(Fotoğraflı)
VAN (İHA) - Van merkez İpekyolu ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bostaniçi Esendere Mahallesi Çağrı Sokakta ikamet eden Mustafa İltemiş isimli şahsa ait odunlukta belinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesiyle kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını etrafa sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, yaklaşık 3 ton odunun yandığını belirtildi.
(EKİP-ŞAK-Y)
05.08.2017 13:20:11 TSI
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