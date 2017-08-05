Van'da seyir halindeki otomobil yandı
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VAN (İHA) - Van'da seyir halinde iken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Olay, dün gece Zübeyde Hanım Caddesi Lokman Hekim Hastanesi önünde meydana geldi. Abdülkadir O. yönetimindeki 65 EF 572 plakalı otomobil, seyir halinde iken otomobilin motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Sürücü otomobili durdurup indikten sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının otomobilin diğer aksamlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede yangının gaz kaçağından çıktığını tespit ettiler.
(EKİP-ŞAK-Y)
05.08.2017 13:22:52 TSI
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