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Türkiye'nin ilk İSO belgeli Milli Eğitimi

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:30
Türkiye'nin ilk İSO belgeli Milli Eğitimi
Türkiye'nin ilk İSO belgeli Milli Eğitimi
- Kurumsal Kalite Yaklaşımını eğitimde uygulayan Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü 5 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bağımsız kuruluşlarca yapılan denetimleri başarı ile tamamlayarak ISO 9001:2015 Kalite Belgesini almaya hak kazandı.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 stratejik planında vurguladığı ve 2017 yılı performans programında hedef olarak belirttiği Kalite Yönetim Sistemini, eğitimin her alanında uygulama amacı ile yola çıkarak süreci başlatmıştır. Bu doğrultuda, veli, öğrenci ve diğer paydaşların memnuniyetlerini artırmak, kurum çalışanlarına moral, motivasyon sağlamak ile kurumun vizyon ve misyonu doğrultusunda ortak hedeflerine ulaşmada öncülük ederek önemli bir liderlik örneği sergileyen
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Yoğun bir hazırlık döneminin ardından başarılı bir denetim geçirerek İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin en son revizyonu ile bu belgeyi alan Türkiye'deki ilk Milli Eğitim Müdürlüğü olma unvanını kazandık. Kalite yönetim sistemi ile müdürlüğümüzün tüm birimlerinde kalite hedefleri, kurumsal riskler, risklerle ilgili çözüm faaliyetleri, kurumsal performanslar ve performans hedefleri belirlenerek etkili bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuştur. Her yıl ara denetimlerle sistemin işlevselliği kontrol edilerek sürekli gelişmesi hedeflenmektedir. Sistemin daha işlevsel olması için hedefimiz tüm ilçelerde bu sistemi kurmak, akabinde Müdürlüğümüze bağlı okul ve diğer kurumlarda da sistemi işler duruma getirmektir. Projemizin ilk etabında beş ilçe ile çalışmalar başlatılmıştır. Müdürlüğümüzde ve ilçelerde edindiğimiz deneyimlerle hızlı bir şekilde diğer ilçelerde de bu sistemi kurarak Türkiye'de il ve ilçeleriyle Kalite Yönetimi sistemini bütünüyle uygulayan ilk il olma başarısını da göstermiş olacağız. ISO 9001-2015 Kalite belgesi İl Müdürlüğümüz ve ilçelerimizle birlikte alınmış olup diğer ilçelerin çalışmaları devam etmektedir. Bu başarıdan dolayı emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ederim" dedi.
Bu doğrultuda Muğla İl Milli Eğitim ve İlçe Müdürlüklerince başlatılan kalite yönetim sistemi kurma çalışmaları sonuçlanarak, ISO 9001 Sisteminin kurumda uygulandığının göstergesi olan ve üzerinde ISO 9001 Kalite Belgesini düzenleyen FQC kuruluşu ile o kuruluşu akredite eden TÜRKAK logosunun bulunduğu belge ve bayrak Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.
(BT)

05.08.2017 13:32:43 TSI
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