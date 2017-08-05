Van'da trafik kazası; 4 yaralı
Şükrü Akyüz
VAN (İHA) - Van-Özalp karayolu üzerinde hafif ticari kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 04 DD 944 plakalı hafif ticari kapalı kasa kamyonetin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında T.B., B.B., M.B. ve B.B. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.
(EKİP-ŞAK-Y)
05.08.2017 13:38:06 TSI
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