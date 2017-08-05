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Doç. Dr. Erim Gülcan: Sıcaklarda her gün 3 litre su içilmeli



(Fotoğraflı)



Mehmet Saka

KÜTAHYA (İHA) - Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Erim Gülcan, yaz sıcaklarında böbreklerin korunması hakkında vatandaşları uyardı.

Böbreklerimizin en önemli özelliğinin, vücudumuzdaki zehirli maddeleri temizlemesi olduğunu ifade eden Gülcan, böbrek sağlığı için, yaz aylarında günde 3 litre su içilmesi gerektiğini, sigara içilmemesi ve sigara içilen ortamdan kesinlikle uzak bulunulması gerektiğini söyledi.

Tuz alımının da azaltılmasını isteyen Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Erim Gülcan, kan basıncının belli aralıklarla ölçülmesi de böbrek hastalıklarında önemli bir öncelikli teşhis olacağını ifade etti.

Böbreklerin vücudumuzda önemli işlevleri olduğunu belirten Gülcan, "Bunların en önemlileri, vücuttaki zehirli maddeleri temizler, Kemiklerin oluşumunu sağlar ve yapısını korur, D vitaminini aktifleştirip, Kırmızı kan hücrelerinin üretimini sağlayan eritropoetin hormonunu üretir,Su ve eloktrolit dengesini düzenler,Vücudumuzda asit ve baz dengesini sağlamaktadır."diye konuştu.

Böbrek sağlığını korumak için düzenli kontrollerin ihmal edilmemesini söyleyen Gülcan, "Böbrek yetmezliği erken dönemde herhangi bir belirti vermeyebilir. Bu nedenle, hastalığın erken teşhis edilmesinin en önemli yolu kan ve idrar tahlillerinin düzenli aralıklarla yapılmasıdır. Erken teşhis ile böbrek hastalığını yavaşlatmak ve tedavi etmek mümkündür. Özellikle, şeker hastalığı, hipertansiyon, şişmanlık ve ebeveynlerde veya yakın akrabalarında böbrek yetmezliği olanlar varsa böbrek işlevlerinin 6-12 ayda bir kontrolü yapılmalıdır. Ülkemizde düzenli check up yaptırma kültürü fazla gelişmediğinden, böbrek hastalığının erken dönemde tespiti zorlaşmaktadır. Böbrek yetmezliğinin önlenmesinde rutin kan ve idrar testleri yaptırılması çok önemlidir. Bazı ülkelerde böbrek sağlığının daha iyi takibi için serumda kreatinin seviyelerine düzenli olarak bakılmaktadır. Kreatinin seviyesi erkelerde 1.3 mg/dl üzerinde kadınlarda ise 1.1 mg/dl'yi aşarsa mutlaka bir nefroloji uzmanına müracaat edilmelidir. Bu hastalığın erken teşhisi için çok önemli bir yoldur. " açıklamasını yaptı.

Böbrek sağlığının korunması için haftada en az 4 gün 30 dakika tempolu yürüyüş yapılmasını öneren Gülcan , yürüyüşün yürüyüş ve düzenli egzersizin kan basıncını düşürdüğünü ve böylece böbrek sağlığınızın bozulmasını engellediğini belirtti. Gülcan ;"Bilinçsiz bir şekilde alınan ağrı kesici ve antibiyotikler böbrek yetmezliğine yol açabileceğinden bunlardan uzak durun, Tuz alımı günde en fazla bir çay kaşığı olacak şekilde kısıtlayalım. İşlenmiş gıdalar ve fast food beslenme terk ederek, taze sebze meyve ve ev yemekleri tüketelim. Sigarayı bırakalım, Sigara vücutta neredeyse tüm organları ve sonunda böbreklere gelen kan akımını yavaşlatarak böbrek işlevlerini bozar"diyerek uyardı. (MS-EFE)



05.08.2017 13:39:32 TSI

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