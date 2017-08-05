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Batman'da 'Hoş Geldin Bebek' projesi devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman Belediyesi ile Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin 'Hoş Geldin Bebek' projesi devam ediyor.

Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yeni doğan bebek ve ailelerine yönelik hayata geçirilen proje kapsamında bebeklerin sağlıklı büyümesi ve çocuk bakımında ailelerin bilinçlendirilmesini hedefliyor. Doğum sonrası aileler üzerindeki maddi yükü hafifletmeyi ve manevi destek sunmayı amaçlayan Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları, yeni doğmuş olan bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için hazırladıkları hediye paketlerini ailelerin evlerine yaptıkları ziyaretlerle teslim ediyor. Sosyal açıdan önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, "Yeni doğan bebeklerimizin ailelerine ihtiyaçlarını karşılayacak hediyeler veriyoruz. Ailelerin çocukları doğdukları andan itibaren onların yanında olduğumuzu hissettirmek çok önemli" dedi.

Anne ve babalık duygusunu yaşayan çiftleri tebrik eden Başkan Vekili Aksoy, proje kapsamında bugüne kadar 450'ye yakın yeni doğan bebeğin ailesini ziyaret ederek ailelere, bebek önlüğü, iç ve dış zıbın, eldiven, patikli pantolon, şapka, battaniye, ateş ölçer, şampuan, biberon hediye edildiğini söyledi.

Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden haftada ortalama 20-30 arasında gelen isimlere teslim edilen paketler, anne ve babalar tarafından olumlu karşılanıyor.

(MŞY-AKK-Y)



05.08.2017 13:41:50 TSI

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