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Suluboya Günlerinde görsel şölen



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği iş birliği ile Çağdaş Sanatlar Galerisi'de düzenlenen Suluboya Günleri'nde üçüncü çalışma atölyesi ve workshop çalışmaları gerçekleştirildi.



Eskişehirli sanatseverler üçüncü grup çalışma atölyesine yoğun ilgi gösterirken, atölye katılımcıları birbirinden güzel suluboya resimler yaptı. Suluboya Günleri için İzmir'den Eskişehir'e gelen Atanur Doğan, suluboya meraklıları ile bir araya geldi. Doğan ve Uluslararası Suluboya Derneği üyeleri, çalışmalarına başlamadan önce Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Doğan ve dernek üyeleri; Uluslararası Suluboya Derneği'ni ve çalışmalarını anlattı.



Katılımcılar Picasso'nun Guernica'sını suluboya ile yeniden yorumlayarak yaptı

Doğan ve dernek üyeleri ziyaretin ardından Çağdaş Sanatlar Galerisi'ne geçti. Doğan'ın çalışma yürüttüğü workshopa; Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin, Uluslararası Suluboya Derneği üyeleri ile çok sayıda suluboya meraklısı katıldı. Eskişehirli suluboya meraklılarının büyük ilgi gösterdiği atölye ve workshoplarda sanatseverler suluboya pratiği yapmaya devam etti. Atölye çalışmalarında keyifli bir deneyim yaşayan sanatseverler, workshoplar ile bu anın keyfini pekiştirdi. Workshopa katılan Başkan Kurt da katılımcılar il birlikte suluboya resim yaptı. Sanatseverler, aynı zamanda Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde bulunan "artırılmış gerçeklik" uygulamasıyla Odunpazarı Evlerinin suluboya halleriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ayrıca Suluboya Günleri'nde düzenlenen çalışma atölyeleri ve workshop çalışmalarına katılan katılımcılar Picasso'nun "Guernica"sını suluboya ile yeniden yorumlayarak yaptı.



"Bu sanat galerisinde binlerce hayale dokunduk"

Düzenlenen sertifika töreninde konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi olarak sanata ve sanatçıya verdikleri değerle buluşmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Başkan Kurt konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bu sanat galerisinde; binlerce hayale dokunduk, sanatın paylaşılır ve çoğaltılabilir olduğunu gösterdik, duygularına dokunduğumuz insanların hayal dünyalarının nasıl değiştiğine şahitlik ettik. Açtığımız sergilerimizi binlerce insanla buluşturduk. Çünkü, hepimiz kendimizi ifade etmek isteriz. Sanatçı resim yaparak yaşama dair etkilendiği ne varsa onları insanların görebilecekleri bir biçime dönüştürür ve duygularını başkalarına ulaştırır. Bunu en başarılı bir şekilde uygulayan, dünyada açtığı 90'dan fazla şubesiyle ve gerçekleştirdiği birçok etkinlikle insanlara ulaşmayı başaran Uluslararası Suluboya Derneği bu ay sergimizin konuğu oldu. Bu kapsamda galerimizin yaz dönemi programı için açtığı 'Suluboya Günleri' sergimiz ile birlikte çalışma atölyeleri ve workshoplarıyla değerli kursiyerlerimizi ve sanatçılarımızı Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde ağırlamanın ayrıca gururunu yaşadık. Nitekim, kursiyerlerimizin ortaklaşa yaptıkları Picasso'nun 'Guernica'sını suluboya ile yeniden yorumlayarak gerçekleştirmelerinin gururunu yaşıyorum."

Katılımcılara, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un ve Uluslararası Suluboya Derneği Başkanı Atanur Doğan'ın katılımıyla düzenlenen törende sonrasında sertifikaları verildi.



Resim sergisi 18 Ağustos'a kadar gezilebilecek

Katılımcıların çalışma atölyelerinde hazırladığı eserler, "Suluboya Günleri" Resim Sergisine dâhil edilerek sergileniyor. Odunpazarı Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği tarafından Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Suluboya Günleri" 18 Ağustos 2017 Cuma Günü sona erecek. Sergi, her gün saat 10:00-20:00 saatleri arasında açık olacak.

(KA-AS-Y)



05.08.2017 13:48:41 TSI

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