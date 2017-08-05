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Bozüyük'te 1'inci Karakucak Güreş Festivali başladı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından ilki gerçekleştirilen 1'inci Karakucak Güreş Festivali, dün yapılan kortej yürüyüşünün ardından bugün resmen başladı.

Ata sporumuzun yeniden hayat bulduğu 1'inci Karakucak Festivali, vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın ev sahipliğindeki festivale Dünya ve Avrupa Şampiyonu birçok milli sporcuda davetli olarak katılıyor. Festival kapsamında saat 12.00 itibari ile minikler ve yıldızlar kategorilerinde mücadeleler başladı. Mücadeleleri izlemek üzere etkinliğe, Vali Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Kemal Özgün, AK Parti eski Milletvekili Fahrettin Poyraz, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent, Güreş Ağası Mehmet Bayram, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, belediye başkan yardımcıları, CHP İlçe Başkanı İhsal Esel, daire müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

(İC-AS-Y)



05.08.2017 13:52:37 TSI

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