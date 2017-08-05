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Manisa BBSK'dan kaleye önemli takviye



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor, Gümüşhanespor'un yetenekli kalecisi Yusuf Balcıoğlu'nu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekibin Afyonkarahisar'da devam eden kampına katılan oyuncuyla iki yıllık anlaşma sağlandı.

Spor Toto 3. Ligde mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, kaleye önemli bir takviye daha yaptı. Geride kalan sezonda Gümüşhanespor forması giyen ve çok sayıda takımın transfer listesinde yer alan 24 yaşındaki Yusuf Balcıoğlu'nu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, oyuncuya iki yıllık imza attırdı. Takımın Afyon'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza törenine Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan da katıldı. Önemli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını dile getiren Kulüp Başkanı Aktan, "Değerli bir oyuncuyu daha kulübümüze kazandırdık. Geçmişte elde ettiği başarıları burada da sürdüreceğine inanıyoruz. Kendisi genç bir kaleci ve önünde uzun yıllar var. Kulübümüze de uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Kendisinden beklentilerimiz büyük. Başarılar diliyorum" diye konuştu.



"Buraya geldiğim için mutluyum"

Manisa Büyükşehir Belediyespor'a gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren yeşil-beyazlıların yeni transferi Balcıoğlu ise, "Öncelikle transferimin gerçekleşmesinde emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Kulüp Başkanımız Mevlüt Aktan'a teşekkür ediyorum. Benimle yakından ilgilendiler. Böyle güzel bir kulübe geldiğim için mutluyum. Bana sağlanan imkanlar için teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeri kesinlikle 3. Lig değil. Burada bulunan imkanlar üst liglerde çok sayıda takımda yok. İnşallah bu güzel ortamda elde edeceğimiz başarılarla takımımızı hak ettiği üst liglere hep beraber taşıyacağız" dedi.

(SC-Y)



05.08.2017 14:07:10 TSI

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