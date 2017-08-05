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Başkan Kadir Albayrak üç ilçede çalışmaları inceledi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, hafta sonu mesaisinde Süleymanpaşa, Şarköy, Malkara ilçelerinde tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Sabah erken saatlerde Malkara ilçesini ziyaret eden Başkan Kadir Albayrak, çalışmaların son durumunu yerinde inceledi. Şarköy İlçesine bağlı Hoşköy Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kadir Albayrak, Gaziköy ve Mürefte Mahallelerini de ziyaret etti. Ziyaretlerine Yeniköy ve Uçmakdere Mahallesi ile devam eden Başkan Kadir Albayrak, mahalle sakinleriyle sohbet ederek talepleri dinledi. Şarköy İlçesi Prestij Caddesini de ziyaret eden Başkan Albayrak, sabah sporu yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Şarköy sahilindeki çalışmaları yerinde inceleyerek konuyla ilgili bilgi alan Başkan Albayrak, sahil boyunca bulunan yosunların oluşturduğu kirli tabakanın ekipler tarafından temizlendiği ve plajın kullanıma hazır hale getirildiği bilgisini aldı.

Başkan Albayrak, Kumbağ ve Barbaros ziyaretlerinin ardından Süleymanpaşa ilçesinde Barbaros Caddesi'nde başlayan RCC Sıkıştırılmış Beton Asfalt çalışmalarını da inceledi. Süleymanpaşa sahilde sabah sporu yapanlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Albayrak, vatandaşlara iyi hafta sonları diledi.

(MA-MEF-Y)



05.08.2017 14:24:05 TSI

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