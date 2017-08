YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Orhangazi Büyükşehir ile güzelleşiyor

Musa Öztürk

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi ilçesine kazandırılan Nadır Sosyal Tesisleri törenle hizmete açıldı.

. Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi ilçesinin Arapzade Mahallesi'ne yapılan Nadır Sosyal Tesisleri, törenle hizmete açıldı. Başkan Recep Altepe, törende yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi'nin Orhangazi'ye de hizmetleriyle ulaştığını söyleyerek, "Nadır bölgesi Orhangazi'nin güzide bölgesi. Bu tesis yeni yüzüyle hizmete açılıyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden, bu işi en işi şekilde yapılan BURFAŞ tarafından en güzel şekilde işletilecek. Burası güzelce yeniden düzenlendi, Orhangazi'ye yakışacak bir tesis oldu" dedi.

Başkan Altepe, bölgede yapılan yol çalışmalarını da anlatarak, "Hamzalı dediğimiz piknik alanımızdaki yol 2.8 kilometre, yine Fındıklı bağlantı yolu merkezde, o da 4.2 kilometre. Toplam 7 kilometre sıcak asfaltlı yol yapıldı. Burada aynı zamanda 2,5 milyon TL'ye (2,5 trilyon) yakın maliyetteki yol inşaatının da açılısını gerçekleştiriyoruz. Hem sosyal tesisimiz hem de yollarımız hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Her alanda üretime önem verdiklerini anlatan Başkan Altepe, "Daha güçlü bir Türkiye için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Artık belediyecilik değişti. Belediyecilik, sadece su, kanalizasyon, spor sahası yapmak değil. Artık her konuda, her alanda belediyecilik var. Orhangazi'nin talebi, eksiği neyse, halkımızın gündeminde ne varsa bizim gündemimizde de o var. Artık yerel yönetimler olarak tüm alanlarda varız. Kırsalımızda da, sahillerimizde de, kent merkezimizde de, köylerimizde de hangi konuda çalışma gerekiyorsa bunları gerçekleştiriyoruz. Büyüyen Türkiye'nin hedeflerine ulaşması anlamında gece gündüz çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Sosyal tesisin Orhangazi'nin en büyük ihtiyaçlarından olduğunu ifade eden Başkan Altepe, "Nadır Sosyal Tesisi, güzel bir şekilde işletilecek. Ama bir yandan da Kale tesisleri var, onun da onayları yeni bitti. İhalesini de yaptık. Önümüzdeki hafta başlıyor. En kısa zamanda da bitecek. O da hayırlı uğurlu olsun. Orhangazi'mize vizyonel tesisleri kazandıracağız. Orhangazi'de bugüne kadar olmayanlar sırasıyla gerçekleşiyor. Sadece altyapıda yapılıp bitirilen 83 milyon TL'lik yatırım olmuş ve devam ediyor. Şu anda ilave arıtma tesisleri kurulacak 45 milyon TL ve ilave edilen 26 milyon TL'lik altyapı yatırımı var. Alt yapıda 150 milyon TL'yi geçeceğiz, 1-2 yıl sonra. Bugüne kadar yapılan yatırımlar 160 milyon TL'yi bulmuş. Şu anda devam eden ve hazırlanan projelerle birlikte 223 milyon TL'yi buluyor ve daha sonra diğer projeler var. Bugüne kadar Orhangazi'de bunları yapma şansımız yoktu, artık var" dedi.

"20 ayda çok şey değişecek"

Başkan Altepe, Orhangazi'de yapılan ve devam eden yatırımlardan örnekler verdiği konuşmasında, "Bizler Orhangazi'yi seviyoruz. Bunu da hizmetlerimizle gösteriyoruz. Daha Orhangazi'de yapacak çok işimiz var. Bunlar başlangıç, inşallah daha da güzel hizmetler yapacağız. Daha bu dönemin bitmesine 20 ay var. 20 ayda çok şey değişecek. Orhangazi'nin zaten sıkıntılı olan kısımları bitti. Orhangazi'miz daha da gelişecek ve büyüyecek. Nadır Sosyal Tesisi, bölgemiz için önemliydi. Buranın Büyükşehir Belediyesi tarafından ele alınarak profesyonel şekilde işletilmesi gerekiyordu. BURFAŞ bu konuda Türkiye'de marka oldu. Dünyada ismini duyurdu. Şu ana kadar 58 tane tesisi var, 21 tanesi restoran, diğerleri kafeterya ve diğer tesisler. Bu kadar tesisi olan başka bir belediye yok. Daha da yeni tesisler yapılıyor" diye konuştu.

Başkan Altepe, Orhangazi Nadır Sosyal Tesisi'nin bakım ve onarımdan geçirilerek yenilendiğini, tüm elektrik ve sıhhi tesisatları ile mutfak, pişirme ve bulaşıkhane bölümünün yenilendiğini, tesiste 2 adet soğuk oda, 1 kuru gıda saklama odası ve 2 adet giyinme odası oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan da Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden dolayı Başkan Altepe'ye teşekkür etti.

