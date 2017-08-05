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Edebali vekile vizyon projeleri anlattı



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'nde AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'u ağırladı.

Başkan İsmail Hakkı Edebali, Milletvekili Bennur Karaburun'a kentsel dönüşüm ve vizyon projelerde gelinen aşama hakkında bilgi verdi. Kentsel dönüşümde proje öncesi detaylı planlamanın yapıldığı merkez hakkında bilgi veren Başkan Edebali, "Hemşehrilerimizi davet ederek kentsel dönüşüm çalışmalarımızı paylaştığımız Yıldırım Han Toplantı ve Konferans Salonu, projelerin hazırlandığı Kentsel Tasarım, Yeşil Yıldırım şirketimiz ve AR-GE birimleri bulunan merkezimiz ilçemize biçtiğimiz yeni elbisenin hazırlanmasına ev sahipliği yapıyor" dedi.

Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışması yapan belediyeler arasında, sahip oldukları Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi ile örnek gösterildiklerini hatırlatan Başkan Edebali, "Çevre ve şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'mizin kendisini çok heyecanlandırdığını ve gittiği her yerde bu merkezi örnek gösterdiğini söylüyor. İnşallah en kısa sürede bakanımızı Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'mizde ağırlayacağız" dedi.

Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak kentsel dönüşümün en önemli projeleri olduğunu belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizin 3 bin 200 hektarlık planlanabilir alanının bin 125 hektarlık kısmını kentsel dönüşüm alanı olarak belirledik. Devam ettirdiğimiz kentsel dönüşümde fiziki dönüşümün yanı sıra mekânsal ve sosyal değişimi birlikte yürütüyoruz. Böylece ilçemiz bir taraftan planlı bir şehir haline dönüşürken, diğer taraftan da kültür, sanat ve spor merkezi haline geliyor" diye konuştu.

Edebali, "Vizyon projelerimizden Sular Vadisi ve Doğa Parkı'nda bu ayın sonuna kadar temel atılacak. Türkiye'nin en büyük spor kompleksi olan Yıldırım Spor Kompleksi'mizin inşaat çalışmalarında oldukça önemli mesafe kat ettik. Molla Yegan Kültür Merkezi çalışmamızda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan aldığımız onayların ardından, Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin de imzasıyla önemli bir aşama kaydettik. Onayların alınmasının ardından kamulaştırma aşamasına kısa süre içerisinde geçiyoruz. Kültür merkezleri, gençlik merkezleri ve modern pazar alanları ve sosyal donatı alanlarıyla dönüşümün sosyal ve ekonomik yanını tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Vatandaş odaklı yönetim

Karaburun ise, "Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi, Yıldırım Belediyesi'nin kentsel dönüşüme olan bakış açısını ve ciddiyetini net olarak gösteriyor. Vatandaşlarımızın dönüşüm hakkında akıllarındaki tüm soru işaretlerini kaldıracak çalışmaların burada yürütüldüğünü görüyoruz. Tamamen vatandaş odaklı çalışan merkeze gelenler en ince ayrıntısına kadar bölgelerinde gerçekleşecek dönüşüm hakkında bilgi almanın, karşılarında muhatap olarak devletin resmi bir kurumunu bulmanın avantajına sahip. Yeni, modern, nitelikli ve standartları yüksek bir yaşama kavuşmak isteyen bütün Yıldırımlı hemşehrilerimiz kentsel dönüşümü desteklemeli. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'yi ve ekibini, insanların mutluluğu üzerine adanmış özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.

(MŞ)



05.08.2017 14:38:36 TSI

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