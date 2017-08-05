ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edebali vekile vizyon projeleri anlattı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:36
Edebali vekile vizyon projeleri anlattı
Edebali vekile vizyon projeleri anlattı

(Fotoğraflı)

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'nde AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'u ağırladı.
Başkan İsmail Hakkı Edebali, Milletvekili Bennur Karaburun'a kentsel dönüşüm ve vizyon projelerde gelinen aşama hakkında bilgi verdi. Kentsel dönüşümde proje öncesi detaylı planlamanın yapıldığı merkez hakkında bilgi veren Başkan Edebali, "Hemşehrilerimizi davet ederek kentsel dönüşüm çalışmalarımızı paylaştığımız Yıldırım Han Toplantı ve Konferans Salonu, projelerin hazırlandığı Kentsel Tasarım, Yeşil Yıldırım şirketimiz ve AR-GE birimleri bulunan merkezimiz ilçemize biçtiğimiz yeni elbisenin hazırlanmasına ev sahipliği yapıyor" dedi.
Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışması yapan belediyeler arasında, sahip oldukları Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi ile örnek gösterildiklerini hatırlatan Başkan Edebali, "Çevre ve şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'mizin kendisini çok heyecanlandırdığını ve gittiği her yerde bu merkezi örnek gösterdiğini söylüyor. İnşallah en kısa sürede bakanımızı Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'mizde ağırlayacağız" dedi.
Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak kentsel dönüşümün en önemli projeleri olduğunu belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizin 3 bin 200 hektarlık planlanabilir alanının bin 125 hektarlık kısmını kentsel dönüşüm alanı olarak belirledik. Devam ettirdiğimiz kentsel dönüşümde fiziki dönüşümün yanı sıra mekânsal ve sosyal değişimi birlikte yürütüyoruz. Böylece ilçemiz bir taraftan planlı bir şehir haline dönüşürken, diğer taraftan da kültür, sanat ve spor merkezi haline geliyor" diye konuştu.
Edebali, "Vizyon projelerimizden Sular Vadisi ve Doğa Parkı'nda bu ayın sonuna kadar temel atılacak. Türkiye'nin en büyük spor kompleksi olan Yıldırım Spor Kompleksi'mizin inşaat çalışmalarında oldukça önemli mesafe kat ettik. Molla Yegan Kültür Merkezi çalışmamızda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan aldığımız onayların ardından, Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin de imzasıyla önemli bir aşama kaydettik. Onayların alınmasının ardından kamulaştırma aşamasına kısa süre içerisinde geçiyoruz. Kültür merkezleri, gençlik merkezleri ve modern pazar alanları ve sosyal donatı alanlarıyla dönüşümün sosyal ve ekonomik yanını tamamlayacağız" şeklinde konuştu.
Vatandaş odaklı yönetim
Karaburun ise, "Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi, Yıldırım Belediyesi'nin kentsel dönüşüme olan bakış açısını ve ciddiyetini net olarak gösteriyor. Vatandaşlarımızın dönüşüm hakkında akıllarındaki tüm soru işaretlerini kaldıracak çalışmaların burada yürütüldüğünü görüyoruz. Tamamen vatandaş odaklı çalışan merkeze gelenler en ince ayrıntısına kadar bölgelerinde gerçekleşecek dönüşüm hakkında bilgi almanın, karşılarında muhatap olarak devletin resmi bir kurumunu bulmanın avantajına sahip. Yeni, modern, nitelikli ve standartları yüksek bir yaşama kavuşmak isteyen bütün Yıldırımlı hemşehrilerimiz kentsel dönüşümü desteklemeli. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'yi ve ekibini, insanların mutluluğu üzerine adanmış özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.
(MŞ)

05.08.2017 14:38:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Orhangazi Büyükşehir ile güzelleşiyor
YEREL

ORHANGAZİ BÜYÜKŞEHİR İLE GÜZELLEŞİYOR
Babasının vasiyetini yerine getirdi
YEREL

BABASININ VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİ
Büyükşehir İznikli üreticinin yanında
YEREL

BÜYÜKŞEHİR İZNİKLİ ÜRETİCİNİN YANINDA
Doğubayazıt sokaklarında İnegöl rüzgarı
YEREL

DOĞUBAYAZIT SOKAKLARINDA İNEGÖL RÜZGARI
Sağlıklı Kentler Birliği'nden öğrencilere tez desteği
YEREL

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ'NDEN ÖĞRENCİLERE TEZ DESTEĞİ
Eski Vekil Matlı'dan AK Parti il başkanlığı açıklaması
YEREL

ESKİ VEKİL MATLI'DAN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI
Yeni yaşa yeni logo
YEREL

YENİ YAŞA YENİ LOGO
Besaş Süt Dünyası Yenişehir'de hizmete girdi
YEREL

BESAŞ SÜT DÜNYASI YENİŞEHİR'DE HİZMETE GİRDİ
Karacabey'de Ihlamur Festivali
YEREL

KARACABEY'DE IHLAMUR FESTİVALİ
Kentsel dönüşümde ilk imzalar atıldı
YEREL

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İLK İMZALAR ATILDI
LİMAK'tan İnegöl'e YİM
YEREL

LİMAK'TAN İNEGÖL'E YİM
Sağlıklı Kentler Birliği'nden Dündar'a ziyaret
YEREL

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ'NDEN DÜNDAR'A ZİYARET
Hentbolda yeni sezon fikstürü belli oldu
YEREL

HENTBOLDA YENİ SEZON FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU
İnegöl heyeti festival için Doğubayazıt'ta
YEREL

İNEGÖL HEYETİ FESTİVAL İÇİN DOĞUBAYAZIT'TA
İznik'e örnek sahil
YEREL

İZNİK'E ÖRNEK SAHİL
Şenliklerin en güzel karelerine ödül
YEREL

ŞENLİKLERİN EN GÜZEL KARELERİNE ÖDÜL