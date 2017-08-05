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18. Sürmeli etkinliğinde Yozgatlılar pedal çevirdi



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan Çapanoğlu Kent Park'a kadar pedal çeviren vatandaşlara Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'ta eşlik etti. Çapanoğlu Kent Park'ta Azerbaycan, Üsküp, Kosova, Ahıska ve Balkan Türkleri halk dansları toplulukları ile Yozgat Belediyesi Sürmeli Halk Oyunları Topluluğu gösteride bulundu.

Yozgat'ın tanıtımı için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,"Belediyemiz gayet güzel bir etkinlik düzenlemiş, onları tebrik ediyorum. Bu etkinliğin diğer bir güzelliği de farklı ülkelerden Yozgat'a misafirlerimizin gelmesi. Bu etkinlikler iller arasındaki iletişimi ve etkileşimi de beraberin de getiriyor ve Yozgat'ın tanıtımı içinde önemli bir fırsat doğuyor. Bu tür etkinliklerin daha farklı büyük ekiplerle geliştirilmesi gerekiyor ve halkın katılımının da daha fazla olması gerekiyor" dedi.

Amaçlarının Sürmeli etkinliğini daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu ifade eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise,"Sürmeli etkinlikleri güzel bir şeklide devam ediyor. Bugün önce bisiklet turu yaptık sonra da halk oyunları topluluklarıyla kültür alış verişinde bulunduk. Değişik kültürleri Yozgat'ta izlemek, değişik coğrafyaların yansımalarını burada izlemek bizim için önemli bir farkındalık oldu. Bu etkinlik Yozgat içinde önemli bir kazanım oldu. Gönlüm istiyor ki bunu daha geniş kitlelere ulaştıralım. Ama zamanla bu da olacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ise etkinliğe katılan vatandaşlara ikramda bulunuldu.

(BMG-UY-Y)



05.08.2017 14:43:21 TSI

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