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Elektrik tellerine değen palmiye ağaçları yangın çıkardı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Köyceğiz ilçesinde, özel bir firmaya ait marangozhanenin bahçesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Zeytinalanı Mahallesinde, Fethiye-Muğla karayolu üzerinde bulunan özel bir firmaya ait marangozhanenin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangının, elektrik tellerine değen palmiye ağaçları nedeni ile çıktığı iddia edilirken, ağaçlar kül oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(CC-İK)



05.08.2017 14:44:04 TSI

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