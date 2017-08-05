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Edremit Kitap Fuarı açıldı



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Edremit Kitap Fuarı düzenlenen görkemli bir törenle ilk kez açıldı.

Zeytinli Altınkum Meydanı'nda 50'ye yakın yayınevinin katılımı ile 'Ölmez ağacın gölgesinde kitap' sloganı ile düzenlenen kitap fuarı, eski bakan ve milletvekillerini de bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Keman Sanatçısı Nevzat Kalender ve Piyano eğitmeni Sinem Petenkaya'nın piyano ve keman dinletisiyle başlayan Edremit Kitap Fuarı katılımda yoğun oldu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, "Edremit'te kitap fuarı açılıyor diye duyunca büyük mutluluk duydum ve koşarak geldim. Okumak ve yazmak aydınlanmak, özgür düşünmek demektir. Birbirimizin hayat tarzına düşünce biçimine saygılı olmak demektir. İşte okuyan bir toplumu biz yazarlarımız, şairlerimiz üzerinden inşa edeceğiz. Bu toplumuz cehaletini ancak bizim yazarlarımız ortadan kaldırabilir. Ancak yazarlarımız ile okurlarımızı buluşturmamız lazım. Kadınlarımızı, gençlerimizi buluşturmamız lazım. Okuyan bir toplumu el birliği ile inşa etmemiz lazım. Birbirine yumruk sıkan değil, birbirine el uzatan bir toplumu ancak okuyarak inşa edebiliriz. Ona vesile olacağını umduğum kitap fuarının Edremit'e Balıkesir'e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, Abdüllatif Şener, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun konuşmaları ardından fuarın açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesilirken, yayın evlerinin stantları gezildi. Edremit Kitap Fuarı 13 Ağustos'a kadar açık kalacak

(EME-BT)



05.08.2017 15:03:01 TSI

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