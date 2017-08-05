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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sahabe Projesi için ihale ilanına çıktı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:12
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sahabe Projesi için ihale ilanına çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sahabe Projesi için ihale ilanına çıktı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın en önemli projelerinden birisi olan sahabe Hz. Safvan bin Muattal (ra) Türbesi ve çevresinde yapılacak olan külliye ve sosyal alanların yapım işini üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihale ilanına çıktı.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunan sahabe Hz. Safvan bin Muattal (ra) Türbesi ve çevresinde yapılacak olan külliye ve sosyal alanların yapım işinin 24 Ağustos 2017 tarihinde ihalesinin yapılacağı açıklandı. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ihale ilanına çıktı.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gayretlerimizle belli bir aşamaya getirdiğimiz vizyon projelerimizden olan Sahabe Projesinin kalan kısmı yine girişimlerimiz neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın desteği ile yakın zamanda tamamlanacaktır. Maliyetli olan bu projeye desteği için Sayın Kadir Topbaş'a teşekkür ederim. Bu aşamaya kadar desteğini esirgemeyen tüm milletvekillerimize, Diyanet Vakfı Başkanı ve hemşehrimiz olan Başkanvekili Mazhar Bilgin hocamız ile siyasetçi, bürokrat tüm ilgililere teşekkür ediyorum" dedi.
Hz. Safvan Bin Muattal (ra) külliyesinin projesi İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2012 yılında başlandı.Külliye alanı içerisinde, ticaret alanları, park alanları, sosyal tesis alanları, külliye tanıtım merkezi, kafe- restoran, misafirhane, Kur'an ve İslami ilimler eğitim tesisi, lojman, ve sosyal aktivite alanları, piknik alanları, şehitlik ve kurban kesim yeri bulunuyor.
Proje kapsamında cami, bodrum katlı olarak planlanmış ve külliye ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde içerisinde 200 kişilik konferans salonu ve sosyal etkinlikler için çok amaçlı sergi ve çalışma salonu, 7 adet iş yeri (dükkan), modern ve hijyenik nitelikte saatte 500 kişinin faydalandığı ve engellilerinde ihtiyacını karşılayacak şekilde toplamda bay ve bayan olmak üzere 96 adet WC, 10 adet duş kabini, abdesthanesi ve müştemilatları düzenlendi. Cami projesi, merkezi havalandırma, ısıtma ve soğurma sistemine sahip, 2 bin kişinin namaz kılabileceği cemaat, son cemaat, imam odası, kütüphane ve mahvel katından oluşmakta ve ayrıca 8 bin kişinin de namaz kılabileceği Osmanlı mimari tarzı ile planlanan eyvan ve revakları bulunuyor.
Cami dört ana taşıyıcı kolona oturan kubbe, yerden alem dahil 24 metre yükseklikte ve 15 metre çapında, kubbenin dört tarafı tonoz kubbeyle çerçevelendi. Camiye iki adet 35 metre yüksekliğinde tek şerefeli minare yapılıyor.
(AHM)

05.08.2017 15:14:49 TSI
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