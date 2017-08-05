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Kreş ve gündüz bakımevlerinde kayıtlar başladı



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, 2-6 yaş arası çocuklara hizmet verdiği 390 kapasiteli Bağcılar ile Gürdoğan mahallelerindeki kreş ve gündüz bakımevleri için kayıtlar başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sunmak, özgüvenlerini artırmak ve okul öncesi eğitim vermek amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Yaz spor okulları, çocuk yaz kampı ile birçok dalda açılan kurslardan binlerce çocuk faydalanırken, Büyükşehir Belediyesi, 2-6 yaş arası çocuklara hizmet vermek amacıyla açılan iki kreş ve gündüz bakımevi için 2017-2018 öğretim yılı kayıtlarına başladı. Bağlar ilçesi Bağcılar ve Yenişehir ilçesi Gürdoğan (450 Evler) Mahallesinde bulunan iki kreş ve gündüz bakımevi, toplam 390 öğrencilik kapasiteye sahip. Kayıtlar, her iki kreşe yapılırken; kayıtlar, kreşlerin kontenjanı dolana dek devam edecek.

230 öğrenci kapasiteli bağcılar kreş ve gündüz bakımevinde 10 sınıf, 160 öğrenci kapasiteli Gürdoğan (450 Evler) kreş ve gündüz bakımevinde ise 8 sınıf bulunuyor. Kreşlerde, çocuklar için spor, drama, resim, müzik, sanat, bilim, resim atölyeleri açılacak. Ayrıca kreşlerde drama ve müzik gibi atölye çalışmalarının sergilenebileceği gösteri salonları bulunuyor.

Çok dilli eğitim verilecek

Herhangi bir yaralanma veya hastalanma durumuna karşı revirlerin bulunduğu kreş ve gündüz bakımevlerinde, çocukların günde 3 öğün yemek ihtiyaçları kreş mutfakları ve yemekhanelerinden karşılanacak. Her sınıfta çocuk gelişimci ve okul öncesi eğitmenin görev yapacağı kreşlerde, çok dilli hizmet programı kapsamında Kurmanci, Zazaki ve İngilizce dillerinde eğitim verilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin yanı sıra Yenişehir Ben u Sen, Bağlar Yeniköy ve Kayapınar Sosyal Konutlar'da açtığı 3 ayrı oyun odası ile çocuklara hizmet verecek.

(YRT-AKK-Y)



05.08.2017 15:18:52 TSI

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