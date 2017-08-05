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Dere seddesindeki yola sathi kaplama yapılıyor

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:17
Dere seddesindeki yola sathi kaplama yapılıyor
Dere seddesindeki yola sathi kaplama yapılıyor

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Burhaniye Belediyesi, Karınca Deresi Seddesi yanında ağır tonajlı araçların kullandığı yolu sathi kaplama yol olarak düzenliyor.
Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Caddesi yolunun düzenlenmesinin ardından ağır tonajlı kamyonların kullanımı için genişletilerek kullanıma açan Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yolun sathi kaplamasını yapıyor. Daha önce Sanayi Sitesi yanından Karınca Deresine paralel ilerleyen yolun genişletilmesi işlerini yapan Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şimdi de sathi kaplama yaparak yolun sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Yolun malzemesini döktükten sonra greyder ile düzenleyen ekipler asfalt malzemesinin atılması işleri ile yoldaki düzenlemeye devam ediyor. Yolun kısa bir süre içinde biteceğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal "Ağır Tonajlı yük kamyonlarının kullandığı yolda düzenleme çalışmalarımız başladı. Daha önce toprak olarak düzenlediğimiz yolda şimdi sathi kaplama işlerimizi yapıyoruz. Yolumuz kısa sürede yeni haliyle hizmete başlayacak" dedi.
(EME)

05.08.2017 15:19:27 TSI
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