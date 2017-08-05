ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

CHP'li Başkanı Kılınç'tan toplu konut açıklaması

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:17
CHP'li Başkanı Kılınç'tan toplu konut açıklaması
CHP'li Başkanı Kılınç'tan toplu konut açıklaması

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, Besni ilçesinde yapılan toplu konutlar ile ilgili açıklamada bulundu.
CHP İlçe Başkanı Hakan Kılınç, Besni ilçesinde yapılan dar gelirli ve engelli vatandaşlar için yapılan 4. Etap Toki konutlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.
Aileleri ziyaret eden Hakan Kılınç, konutların kura ve kura sonrasında vatandaşların şikayetinin olduğunu vurgulayarak, "Kura ve kura sonrasından dolayı aşırı şekilde rahatsızlık ve şikayet var. Noter huzurunda çekilen kura listesi neden basınla paylaşılmıyor? Kura sonucu ev çıkan vatandaşımızın bugün yapılması gereken işlemleri neden daha sonraya erteleniyor? Kurada ismi okunup, daha sonra liste de ismi olmayan vatandaşlarımızın olduğu, maddi durumu çok iyi olan şahısların listeye girdiği dile getiriliyor. Bu tür şikayetlerin değerlendirilip bir an önce yetkili kurumlarca kamuoyunu aydınlatması gerekiyor" dedi.
Başkan Kılınç açıklamasının devamında, bu konunun takipçisi olacağını, durumu iyi olanlara konut çıkmasının vicdani olmadığını ve mağduriyet yaşayan ailelerin sesi olacağının altını çizdi.
(AHM)

05.08.2017 15:19:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sahabe Projesi için ihale ilanına çıktı
YEREL

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAHABE PROJESİ İÇİN İHALE İLANINA ÇIKTI
Köylerin su sıkıntısı gideriliyor
YEREL

KÖYLERİN SU SIKINTISI GİDERİLİYOR
Kahta'da iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL

KAHTA'DA İKİ AYRI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
Samsat'a 23 milyon ödenek aktarıldı
YEREL

SAMSAT'A 23 MİLYON ÖDENEK AKTARILDI
İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı
YEREL

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI
Besni Devlet Hastanesindeki tatbikat gerçeği aratmadı
YEREL

BESNİ DEVLET HASTANESİNDEKİ TATBİKAT GERÇEĞİ ARATMADI
Bahçecik Taziye Evi hızla yükseliyor
YEREL

BAHÇECİK TAZİYE EVİ HIZLA YÜKSELİYOR
Mikrofinans programı için üreten kadınlar bekleniyor
YEREL

MİKROFİNANS PROGRAMI İÇİN ÜRETEN KADINLAR BEKLENİYOR
Besni Devlet Hastanesine anestezi uzmanı atandı
YEREL

BESNİ DEVLET HASTANESİNE ANESTEZİ UZMANI ATANDI
Tabiat parkında doğanın doğanın dengesini bozmayacak çalışma
YEREL

TABİAT PARKINDA DOĞANIN DOĞANIN DENGESİNİ BOZMAYACAK ÇALIŞMA
Otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı
YEREL

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KIZ ÇOCUĞU YARALANDI
2 katlı evin penceresinden düştü
YEREL

2 KATLI EVİN PENCERESİNDEN DÜŞTÜ
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
YEREL

OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Sünnet çocuğu için motosiklet
YEREL

SÜNNET ÇOCUĞU İÇİN MOTOSİKLET