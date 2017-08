YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bakan Eroğlu'ndan Muş Belediyesine ziyaret

MUŞ (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Muş Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, makamında ağırladığı Bakan Eroğlu'nu yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verirken bazı projeler için destek istedi. Bakan Eroğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Başkan Asya, "Her devlet büyüğümüzün ilimize yaptığı ziyaretler bizleri sevindirir, ancak sizin ziyaretiniz bizi ayrı bir şekilde sevindirirken çalışma noktasında iyi motive ediyor. Ankara'da her karşılaşmamızda sizlerin en küçük hizmetlerimizi bile sorarak ilgilendiğinizi müşahede ediyoruz. Sizler sayesinde bizler de kendi yerelimizde kendimizi güçlü hissediyoruz. Göreve başlar başlamaz Muş'un su sorununu sizlerle paylaşmıştım. Talimatlarınız doğrultusunda hazırladığımız su raporu neticesinde şebeke hatlarının yenilenmesini söylemiştiniz. Biz de buna bağlı olarak bugün alt yapı projemizi başlatarak bu talimatlarınızı yerine getirdiğimizi belirtmek isterim. Şehrimizin bir bütün olmak üzere 450 kilometre civarında içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniliyoruz. Aynı şekilde mevcut su depolarının kapasitelerini arttırarak yeniden yaparken, yeni içme suyu depoları da inşa ediyoruz" dedi.

Muş'un içme suyu sorununun Alparslan 2 Barajı'ndan temin edilecek su ile gidereceklerini ve bunu da Bakan Eroğlu'nun destekleri ile yaptıklarını kaydeden Başkan Asya, "Sayın Bakanım, kıymetli amcanızın Muş'ta veteriner müdürlüğü yapması vesilesi ile sizinle çok sağlam bir gönül bağımız oldu. Allah amcanıza rahmet eylesin. Sizlerin sayesinde ilimizin içme suyu sorununu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Göreve gelir gelmez hazırladığımız acil eylem planımız ve stratejik planımıza bağlı kalarak hizmetlerimize başladık. Üç yıl içerisinde çalışmalarımızı kısa, orta ve uzun vadede kategorize ederek planlamamızı yaptık. Allah'a şükürler olsun ki kısa ve orta vadede yaptığımız projeler halkımızın hizmetine sunduk. Uzun vadede planladığımız projelerimizi de şu an uygulamaktayız. Allah'ın izniyle bunları da en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, konuşmasının sonunda belediye tarafından projesi hazırlanıp çalışmalarına başlanan 2023 Hatıra Ormanı projesi için Bakan Eroğlu'ndan destek istedi. Bakan Eroğlu'da söz konusu projenin yeşillendirme kısmında destek vereceğinin müjdesini verdi.

Bakan Eroğlu da yaptığı konuşmada Muş'un çalışkan bir belediye başkanına sahip olduğunu, çok güzel hizmetleri hayata geçirdiğini belirterek, kendisine ve ekibine teşekkür etti. Bakan Eroğlu: "Malumunuz Muş'a ayrı bir gönül bağım var. Bugün burada olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Rahmetli amcam burada veterinerlik müdürlüğü yaptığı için çocukluğumuz ve gençliğimiz Muş'un güzelliklerini dinlemekle geçti. Alparslan 2 barajında su temini için çalışmalar başladı. Bu projeyi bizzat takip ediyorum. İnşallah en kısa sürede buradan suyu getirerek Muş'un uzun yıllar su ihtiyacını karşılamış olacağız. Dolayısıyla Muş'a yapılan hizmetlere destek noktasında kendimizi zorunlu hissediyoruz. Belediye Başkanımız çok güzel hizmetler yapıyor. Vizyonundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Burada ciddi manada eksiklikleri yaşanan tesisleri hizmete sunmuş. Aynı şekilde yeşil alan kapasitesini 43 bin metrekareden 250 bin metrekareye çıkarmış. En önemlisi Muş'un alt yapı projesini yapıyor. Gerçekten emek verilerek elde edilen hizmetler bunlar. Muş'u marka şehir yapma yolunda çok güzel çalışmalar yapmış. Bunları gördüğümde gerçekten gurur duydum. Bizler de hizmet noktasında kendisine her türlü desteği vermeye hazırız. Daha güzel bir Muş için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Asya, Alparslan 2 barajından cazibeli içme suyu getirilmesinde ve Muş'a yapılan yatırımlardaki katkısından dolayı Belediye Meclisinin kararı ile alınan Hemşehrilik Beratını Bakan Eroğlu'na verdi.

05.08.2017 15:21:47 TSI

