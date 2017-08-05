YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akil Gençler Bakan Fakıbaba ile yeni projeleri konuştu

Akil Gençler Bakan Fakıbaba ile yeni projeleri konuştu

(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir merkezli Akil Gençler Platformu üyeleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ziyaret ederek, yeni projeler hakkında görüştüler.

Ziyaret sırasında gençlik projelerinden tarım ve hayvancılık alanına kadar bir çok konuda sohbet edilirken, Bakan Fakıbaba, gençlerin ziyaretinden dolayı çok memnun kaldığını dile getirdi. Akil Gençler'in her zaman destekçi olduklarını belirten Bakan Fakıbaba, gençlere yönelik yeni projelerin de olacağının müjdesini verdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş ise, "Referandum çalışmalarında bizleri yalnız bırakmayıp programlarımıza katılan bakanımız Fakıbaba'yı ziyarete geldik. Bundan önceki görevlerinde olduğu gibi, yeni görevini de en iyi şekilde yerine getireceğinden eminiz. Tarım ve hayvancılık alanında gençlere yönelik yeni projelerin hayata geçmesini talep ederek, hayırlı olsun dileklerimizi sunduk" dedi.

(MSY-AS-Y)



05.08.2017 15:24:05 TSI

NNNN

