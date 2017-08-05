ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Epcim şehir genelindeki çalışmaları inceledi

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:24
Başkan Epcim şehir genelindeki çalışmaları inceledi

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından kent genelinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Hakkari Belediye Başkanlığı, 2017 Hakkari Dönüşüm Programı kapsamında içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj hattı, dere ıslahı, profesyonel bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama, prestij cadde uygulaması, park ve çevre düzenleme projeleri ile Hakkari'ye önemli altyapı ve üstyapı hizmetlerini kazandırmak şehir genelinde başlattığı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Çalışmaları sık sık periyodik olarak yerinde inceleyen ve denetleyen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Bulak ve Berçelan mahallesi üzerinde bulunan derelerin ıslahı için başlatılan inşaat çalışmalarını yerinde inceleyip teknik personellerden bilgi aldı. Dere ıslah çalışmalarını inceleyen Başkan Epcim, altyapı çalışmalarının tamamlandığı Dağgöl Mahallesi çevreyolu üzerinde başlatılan profesyonel bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama çalışmalarını inceledi. Buradaki çevre esnafı ve mahalle sakinleri incelemelerde bulunan Başkan Epcim'e hizmetlerden ötürü teşekkürlerini sunup bir süre sohbet etti.
Asfalt çalışmalarının ardından incelemelerini sürdüren Belediye Başkan Vekili Epcim, mevcut içme suyu kaynaklarına yenilerini kazandırmak üzere başlatılan sondaj çalışmalarının Karşıyaka Mahallesi Katramas Semtindeki sondaj kuyusu çalışmalarını inceledi.
(FT-ŞAK-Y)

05.08.2017 15:27:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hakkari'nin yeni başsavcısı Mustafa Balık görevine başladı
YEREL

HAKKARİ'NİN YENİ BAŞSAVCISI MUSTAFA BALIK GÖREVİNE BAŞLADI
Yüksekova'da TOKİ konutlarının yapımı sürüyor
YEREL

YÜKSEKOVA'DA TOKİ KONUTLARININ YAPIMI SÜRÜYOR
Göç mağduru ailelere seminer
YEREL

GÖÇ MAĞDURU AİLELERE SEMİNER
Hakkarili çiftçiler sulama havuzunda serinliyor
YEREL

HAKKARİLİ ÇİFTÇİLER SULAMA HAVUZUNDA SERİNLİYOR
Hakkarili sporcular kütüphaneye üye oldu
YEREL

HAKKARİLİ SPORCULAR KÜTÜPHANEYE ÜYE OLDU