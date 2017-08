YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Motorculardan sessiz protesto

MERSİN (İHA) - Mersin'de, son günlerde artan motosiklet kazalarına dikkat çekmek amacıyla Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü (MESK) üyeleri tarafından 'sessiz sürüş' eylemi gerçekleştirildi.

Mersin'de motosikletçiler, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden 'Altın elbiseli adam' lakaplı motosiklet uzmanı Barkın Bayoğlu ile yine trafik kazasında hayatını kaybeden Ayhan Bulut ve yaralanan Alpaslan Uzun için Cumhuriyet Meydanında toplandı.Yaklaşık 250 motorcunun katıldığı 'sessiz sürüş' protestosuna, Mersin Bisiklet Derneği üyeleri de bisikletleriyle destek verdi.

MESK Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksel, kortej öncesi yaptığı konuşmada, son günlerde artan motosiklet kazalarına dikkat çekerek, "Motosiklet dünyasının ünlü isimlerinden 'Altın elbiseli adam' lakaplı motosiklet uzmanı Barkın Bayoğlu'nun geçtiğimiz hafta, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi, hepimizi yasa boğmuştur. Yine geçtiğimiz hafta İstanbul'da ticari taksinin hatalı şerit değiştirmesi sonucu Ayhan Bulut arkadaşımız hayatını kaybetti. Bu saatten sonra arkadaşlarımız adına tek dileğimiz huzur içinde uyumalarıdır. Ayrıca kulübümüz üyesi Alpaslan Uzun kardeşimiz, yine bir aracın hatalı şerit değiştirmesi sonucu yaralanmıştır. Şuan kendisi hastanede tedavi olmaktadır. Kendisine de kulübümüz adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Şunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Motosiklette tecrübe diye bir şey yoktur. Her an bambaşka, benzersiz pek çok olayla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bizler motosiklet sürücüleri olarak asla ve asla olduk demiyoruz. Her daim trafikte endişe, temkin ve kontrolle hareket ediyoruz. Aynı duyguların diğer araç sürücülerinden de bekliyoruz" dedi.

TMF Mersin İl Temsilcisi Yusuf Güder ise konuşmasında 'motosikletleri fark edin' vurgusu yaparak, "Motosiklet kazalarında hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bizlerin amacı, her fırsatta dile getirdiğimiz gibi güvenli motosiklet sürüşüdür. Motosiklet bizler için bir ulaşım aracından ziyade bir hobidir. Ancak, ne yazık ki trafikte hiçbir şekilde saygı görmüyoruz. Buradan altını çizerek söylüyorum; kanunen aynı yol hakkına sahip olduğumuz diğer araçların sürücülerine sesleniyoruz. Motosikletlerin sağdan gittiğine dair ortaya atılan şehir efsanesini lütfen unutun. Bizler şeridi normal kullandığımız halde araba, tır gibi araçlar tarafından yoldan atılmaya çalışılıyoruz. Motosikleti kullanan kişinin de bir insan olduğunu göz ardı etmeyin. Biz de insanız ve bizim de hayatımızın tehlikeye girdiğini unutmayın" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından motosiklet tutkunları Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü şahin timlerinin yol güvenliği almasıyla birlikte şehir merkezinde tur attılar. Cumhuriyet Meydanında başlayan kortej, sahil yolunu takiben Forum Mersin'de son buldu.

