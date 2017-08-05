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Başkan Asya, Bakan Eroğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilen temel atma törenine katıldı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilen temel atma töreni ve orman köylerine sertifika dağıtım törenine katıldı.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Başkan Asya yaptı. Başkan Asya, "Sayın Bakanım, bizim için çok kıymetli olduğunuzu bilmenizi isterim. Sizler, yaptıklarınızla ülkemizin geleceğine yön verirken, bizler de bunları örnek alarak kendi yerelimizde hizmet sunmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin gıpta ile bakılacak bir ülke konumuna gelmesindeki en büyük etken sizler gibi hizmet aşkını yürekten hisseden ve işinin ehli devlet büyüklerimiz sayesindedir. Bizler sizlerden aldığımız destekle halkımıza vaatlerde bulunuyor, hizmetkarlık ediyoruz" dedi.

Muş'a olan yatırımlarda Bakan Eroğlu'nun katkısının büyük olduğunu dile getiren Başkan Asya, "Özellikle Muş'un yüz yıllık içme suyu sorununun çözüme kavuşturulmasındaki destekleriniz, bizleri inanılmaz mutlu etmiştir. Bu sayede başımız dik bir şekilde halkımızın huzuruna çıkabiliyoruz. Sizlerin talimatları doğrultusunda Alparslan 2 barajından ilimize cazibeli içme suyunun gelecek olması ile bizim ve halkımızın gönlüne taht kurdunuz. Biz kez daha desteklerinizden dolayı zatıalinize ve ekibinize şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

"3 yılı aşkın görev sürem içerisinde Partimizin misyonuna uygun bir şekilde halkımıza hizmet ediyoruz" diyen Başkan Asya, şunları kaydetti:

"Mevsim şartlarından dolayı çalışma koşullarımızın kısıtlı olmasını bahane etmeden stratejik planımıza uygun hareket ederek, ihtiyaç duyulan hizmetleri halkımızla buluşturduk. Öz gelirlerimizi belli bir düzene koyarak oradan elde ettiklerimizi tekrar hizmete dönüştürme noktasında çaba gösteriyoruz. Bütçemizi aşan projeleri de hayata geçirmek için kalkınma ajanslarımıza veya Bakanlıklarımıza projeler hazırlayarak, mevcut imkanlarımızın sınırlarını zorlayarak amacımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle bugünlerde şehrimizin tüm içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilendiği alt yapı projemizi yürütüyoruz. Sıkıntılı ve zor bir projeye el attığımızın farkında olarak hizmette zoru başarmanın daha da mutluluk verdiğini biliyoruz. Allah'a şükürler olsun ki göreve başlamadan önce yapmayı vaat ettiğimiz tüm projeleri sizler sayesinde hayata geçirdik. İnşallah halkımızın yaşam standartlarını arttırma noktasında çok daha iyi hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Halka hizmetin hakka hizmet olduğu düşüncesiyle bu halk için yapılabileceklerin en iyisini ve en alasını yapmaya talip olduğumuzu ilk gün beyan ettik. Sizlerin verdiği destek ve güvenle beyanımız ve taahhüdümüzün arkasındayız. Allah'a şükürler olsun ki söz verdik ve verdiğimiz sözleri de yerine getiriyoruz. Bizler halkımıza hizmette kanaatin tatminin olmadığına inanırız. Çünkü biz inanıyoruz ki bu halk hizmetin en iyisine layıktır. Bizler sağlanacak ve yapılacak olan hizmetin ancak hizmet erleri ve görevlileriyiz. Allah'tan temennimiz çıkmış olduğunuz bu yolda bizleri önce kendisine sonra sizlere ve halkımıza karşı mahcup etmemesidir. Sizlerin de hizmet noktasındaki samimi kaygılarınız ve uğraşlarınız bizleri ziyadesi ile memnun etmekle birlikte yalnız olmadığımızın da ispatıdır. Çabanızı minnet ve saygıyla karşılıyoruz. Bir kez daha ilimize teşriflerinizden dolayı sizlere teşekkür eder, saygılar sunarım."

(NA-ŞAK-Y)



05.08.2017 15:30:28 TSI

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