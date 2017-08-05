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Diyarbekirspor'da teknik heyet imza attı



(Fotoğraflı)



Mehmet Çakan

DİYARBAKIR (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Bayram Toysal yönetimindeki teknik kadro, Afyon'da gerçekleşen yeni sezon hazırlık kampında düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı.

Diyarbekirspor'un yeni yöneticileri ve genel menajerinin de yer aldığı imza töreninde Diyarbekirspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, kendisini yeşil kırmızılı yapan sözleşmeyi imzaladı. Toysal, imza töreninde sonra yaptığı açıklamada, Diyarbekirsporlu olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toysal, "Bize bu görevi layık gören Diyarbekirspor yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi çalışıp Diyarbekirspor'u 2. Lig'e çıkarmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Şahsım ve ekibim adına, Diyarbekirspor camiasından, büyük taraftarından şampiyonluk hedefimize hep birlikte bir bütün olarak bu yıl bu sevinci 2.5 milyon bu kente ve Diyarbekirspor'a gönül vermiş herkese şampiyonluk yaşatmak istiyoruz'' dedi.

(İHA-AKK-S)



05.08.2017 15:33:30 TSI

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