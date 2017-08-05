ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Diyarbekirspor'da teknik heyet imza attı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:31
Diyarbekirspor'da teknik heyet imza attı
Diyarbekirspor'da teknik heyet imza attı

(Fotoğraflı)

Mehmet Çakan
DİYARBAKIR (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Bayram Toysal yönetimindeki teknik kadro, Afyon'da gerçekleşen yeni sezon hazırlık kampında düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı.
Diyarbekirspor'un yeni yöneticileri ve genel menajerinin de yer aldığı imza töreninde Diyarbekirspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, kendisini yeşil kırmızılı yapan sözleşmeyi imzaladı. Toysal, imza töreninde sonra yaptığı açıklamada, Diyarbekirsporlu olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toysal, "Bize bu görevi layık gören Diyarbekirspor yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi çalışıp Diyarbekirspor'u 2. Lig'e çıkarmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Şahsım ve ekibim adına, Diyarbekirspor camiasından, büyük taraftarından şampiyonluk hedefimize hep birlikte bir bütün olarak bu yıl bu sevinci 2.5 milyon bu kente ve Diyarbekirspor'a gönül vermiş herkese şampiyonluk yaşatmak istiyoruz'' dedi.
(İHA-AKK-S)

05.08.2017 15:33:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kreş ve gündüz bakımevlerinde kayıtlar başladı
YEREL

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNDE KAYITLAR BAŞLADI
Protokol yolu 9.8 milyonluk yatırımla aydınlatılıyor
YEREL

PROTOKOL YOLU 9.8 MİLYONLUK YATIRIMLA AYDINLATILIYOR
Kayyumdan Bismil trafiği rahatlatacak dev adım
YEREL

KAYYUMDAN BİSMİL TRAFİĞİ RAHATLATACAK DEV ADIM
Sıcaktan bunalan vatandaşlar Surların gölgesinde serinliyor
YEREL

SICAKTAN BUNALAN VATANDAŞLAR SURLARIN GÖLGESİNDE SERİNLİYOR
Meyan şerbeti sıcak havaların vazgeçilmezi oldu
YEREL

MEYAN ŞERBETİ SICAK HAVALARIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Diyarbekirspor Abdullah ve Fatih ile anlaştı
YEREL

DİYARBEKİRSPOR ABDULLAH VE FATİH İLE ANLAŞTI
Okul bahçelerine oturma bankları ve çöp kutuları yerleştiriliyor
YEREL

OKUL BAHÇELERİNE OTURMA BANKLARI VE ÇÖP KUTULARI YERLEŞTİRİLİYOR