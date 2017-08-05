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Iğdır'da Fetö'den 10 kişi gözaltına alındı



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik "gaybubet evlerine" yapılan operasyonda 10 kişi yakalandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Özel okullarda öğrenim görmüş küçük yaştaki çocuklara ders adı altında örgütsel faaliyetlerde bulunarak örgüt mensubu yetiştirmeyi amaçlayan şahıslar, "Firari olarak aranan" şahıslar, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve saklandıkları yer olarak tabir edilen 2 ayrı "gaybubet evinde (FEM) Dershanesi Eski Müdürü, Adliye İmamı eşi ve şifreli haberleşme programı "Bylock" kullanıcılarının da olduğu toplam 10 şüpheli şahıs yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanmıştır. Yapılan operasyonda, buzdolabına saklanmış 127 bin 100 TL, 10 bin 200 USD , 89 bin TL değerinde 3 adet çek, tutuklu yakınlarından geldiği tespit edilen mektuplar, çeşitli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi.

(ET-AA-Y)



05.08.2017 15:34:14 TSI

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