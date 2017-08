YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şanlıurfa'da toplanan at arabaları imha edildi

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde toplanan at arabaları imha edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezinde kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. İl Trafik komisyonunun kararıyla şehir içerisine girmeleri yasak olan, ikaz ve uyarılara dikkate almayan at arabaları toplanıyor. toplu taşımada kullanılan at arabalarına el konularak, imha ediliyor.

At arabaları, getirildikleri boş arazilerde iş makileri ile imha edilirken, ekipler denetimlerin arttırılarak sürdürüleceğini kaydetti.

