ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'da toplanan at arabaları imha edildi

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:45
Şanlıurfa'da toplanan at arabaları imha edildi
Şanlıurfa'da toplanan at arabaları imha edildi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde toplanan at arabaları imha edildi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezinde kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. İl Trafik komisyonunun kararıyla şehir içerisine girmeleri yasak olan, ikaz ve uyarılara dikkate almayan at arabaları toplanıyor. toplu taşımada kullanılan at arabalarına el konularak, imha ediliyor.
At arabaları, getirildikleri boş arazilerde iş makileri ile imha edilirken, ekipler denetimlerin arttırılarak sürdürüleceğini kaydetti.
(BB-SD-Y)

05.08.2017 15:48:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çiftçi'den Çocuk ve oyun dünyası inşaatında inceleme
YEREL

ÇİFTÇİ'DEN ÇOCUK VE OYUN DÜNYASI İNŞAATINDA İNCELEME
30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası
YEREL

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI
Şanlıurfa'nın yolları aydınlatılıyor
YEREL

ŞANLIURFA'NIN YOLLARI AYDINLATILIYOR
Ekinci, DEDAŞ yeklileri ile bir araya geldi
YEREL

EKİNCİ, DEDAŞ YEKLİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Şanlıurfa fuar merkezi tanıtılıyor
YEREL

ŞANLIURFA FUAR MERKEZİ TANITILIYOR
Akçakaleli çocuklara diş taraması
YEREL

AKÇAKALELİ ÇOCUKLARA DİŞ TARAMASI
Spor okulları, çocukların yaz eğlencesi oldu
YEREL

SPOR OKULLARI, ÇOCUKLARIN YAZ EĞLENCESİ OLDU