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TIR'da inşaat ustalarına seminer

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:46
TIR'da inşaat ustalarına seminer
TIR'da inşaat ustalarına seminer

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir firma, ilçede bulunan inşaat ustalarına TIR'da seminer düzenledi.
Mertaş Group ev sahipliğinde, Kadıköy'de düzenlenen seminere inşaat ustaları büyük ilgi gösterdi.
Işıklar Yapı Ürünleri Pazarlama Müdürü Dilek Karaköz Toruş tarafından düzenlenen seminerde, şirketin ürettiği kaplama ve pres tuğlaların birçok yapıya hem dış mekan kullanımı, hem de iç mekan kullanımında gerek ısı gerekse ses yalıtımı yanında doğal afetlerde bile güvenilir bir koruma sağladığını söyledi. Ustalar seminerin çok yararlı olduğunu belirterek teknolojik gelişmeleri TIR'da öğrenme imkanı bulduklarını belirttiler.
(BT)

05.08.2017 15:49:05 TSI
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