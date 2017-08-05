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Başkan Bakıcı, devam eden çalışmaları inceledi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmalarını inceledi.

Yenidoğan Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bakıcı, çalışanlara kolaylıklar dileyerek mahalle sakinleri ile görüştü. Vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanan Başkan Bakıcı, bir süre sohbet ederek, alt yapı çalışmalarının hızla devam ettiğini, çalışmaların tamamlanmasının ardından ise Yenidoğan Mahallesi cadde ve sokaklarının kilit taşlarının yenileneceğini belirtti. Başkan Bakıcı burada vatandaşlara Belediye tarafından devam eden projeleri de anlatarak; "İlçemizin her yerinde mahallelilerimizin istekleri doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bizler sizlerin daha güzel bir Bozüyük'te yaşamanız için görevimizin başındayız. Sizlerden gelen talepler bizler için çok önemli" dedi. Burada ziyaretlerini sürdüren Başkan Bakıcı bahçelerinde ürün yetiştiren mahalle sakinleri de ile de görüşerek onlara kolaylıklar diledi.

Daha sonra Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından devam eden Sanayi Caddesi Yağmur Suyu ve Kanalizasyon hattı çalışmalarına katılan Başkan Bakıcı, burada çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(FSİ-AS-Y)



05.08.2017 15:50:25 TSI

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