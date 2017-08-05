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SP 'Gündemimiz Van' toplantısının 7. sini gerçekleştirdi

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:49
SP 'Gündemimiz Van' toplantısının 7. sini gerçekleştirdi
SP 'Gündemimiz Van' toplantısının 7. sini gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı tarafından bu hafta 7.'si gerçekleştirilen 'Gündemimiz Van' toplantısında son günlerde sosyal medyada tartışılan, 'Karayollarının Edremit'teki tesisi ve Edremit yolu üzerinde yapılan köprülü kavşak' ele alındı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Saadet Partisi Van il başkanlığı olarak 'Gündemimiz Van' konulu basın toplantılarının 7.'sini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu hafta ki konumuz vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine Karayollarının Edremit'te yapmış olduğu bölge müdürlüğü binasıyla alakalı olacaktır. Görevi yol yapmak olan fakat bir çevre yolunu bile yapamayan Karayolları Bölge Müdürlüğünün Van Gölüne nazır devasa bir alanda kendisine çok lüks bir bölge müdürlüğü inşa etmesi ve birde Van Gölünü doldurarak köprülü kavşak ve yol yapması kabul edilebilir değildir" dedi.
"Eğer Karayolları için bir bina ihtiyacı varsa Özalp yolu üzerinde inşa edilmesi daha sağlıklı olacaktır" diyen Başkan İlhan şöyle devam etti:
"Saadet Partisi Van il başkanlığı olarak tek işi ihale dosyası hazırlamak olan Karayolları Bölge Müdürlüğünün Edremit'te yapılan 7 yıldızlı otel standartlarında ki tesislerine 202 trilyon para harcanmış durumdadır. Böylesine değerli bir konumda işlevsiz bir Karayolu Bölge Müdürlüğü olacağına ilimizin gelişmesine katkı sunacak ikinci bir Devlet Üniversite kurulması çok daha iyi olacaktır."
Van'da ikinci bir devlet üniversitesi kazandırılması için hazır bir fırsat olduğunu aktaran İlhan, "Bu anlamda başta iktidarın vekilleri olmak üzere ilimizi yönetenleri ve tüm duyarlı kesimleri göreve davet ediyoruz" diye konuştu.
Toplantı basın mensuplarının sorularının yanıtlanması ile sona erdi.
(MD-ŞAK-Y)

05.08.2017 15:51:22 TSI
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