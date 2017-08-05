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Sağanak yağış Milas'ı serinletti



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, Milaslıları sevindirdi. Milas, gelen yağışlı havayla bir nebze olsun serinledi.

Son bir haftadır Milas'ta etkili olan kavurucu sıcaklıklarla bunalan vatandaşlar, yağmurla serinledi. Uzun süren sıcaklıkların ardından aniden bastıran sağanak yağmur, Milaslıların yüzünü güldürdü. Meteorolojinin uyarısının ardından, Milas'ta öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış başladı. Sağanak yağış hava sıcaklığını düşürürken, Milaslıların yağmura aldırış etmeden caddede yürüdüğü görüldü. Yağışların, yarın da devam edeceği öğrenildi.

Bazı vatandaşlar yağmur sevincini, sosyal medya hesaplarından canlı olarak paylaştı.

(DL-İK)



05.08.2017 15:53:42 TSI

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