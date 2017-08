YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkonfed'in yeni üyesi DİGİAD oldu

- Didim'deki toplantıda üyelik rozeti takıldı; Didim'in yatırım eksikliğine dikkat çekildi



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Genç İşadamları Derneği, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonuna (Türkonfed) üyeliği kabul edildi. Üyelik kapsamında Türkonfed Başkanı Tarkan Kadooğlu ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törenle DİGİAD Başkanı Özgür Deniz ve yönetimine rozetleri takıldı.

Didim Genç İşadamları Derneği (DİGİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı (Türkonfed) Tarkan Kadooğlu ve Türkonfed üyelerini Didim'de kahvaltılı toplantıda ağırladı. Bir otelde yapılan toplantıya Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Kadooğlu'nun yanı sıra Başkan yardımcıları Ali Eroğlu, Süleyman Sönmez ve Hasan Kamil Hayali ve çok sayıda davetli katıldı.

DİGİAD Başkanı Özgür Deniz ve yönetim kurulu üyeleri ile Didim'deki oda başkanları ile Denizli, Bodrum, Söke ve Kuşadası Genç İşadamları derneği başkanlarının da katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Didim Genç İşadamları Derneği Başkanı Özgür Deniz Didim'de yatırım anlamında yeterince destek almadığını belirterek, "Biz işdünyasını Didim'de birleştirmek istiyor, bu toplantının amacı da bu anlamda çok önemlidir. Bize bu konuda destek olacak olan iş dünyasıdır."dedi.

Ege ve Batı Akdeniz Sanayi ve İşadamları Federasyonu Başkanı Gültekin Okay Saldar ise birlikten güç doğar sözünün en iyi anlatıldığı yerin de Türkonfed olduğunu ifade ederek "Bizlerde Türkiye'nin bir çok yerine yayılmış dernekler ve federasyonlarla gücümüzü bu birlikte alıyoruz. Ülkemiz zor ve sıkıntılı sorunlarla karşı karşıya bunları ancak bu beraberlikle aşarız." dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı (Türkonfed) Tarkan Kadooğlu ise Didim'in için yapılacak çok şeyin olduğunu belirterek "Türkiye'nin her tarafından yapılanmamız lazım. 22 bölgesel 3 tane sektörel olmak üzere 25 federasyonumuz var. 40 bin şirketi temsil ediyoruz. Kobilerin en büyük yapılanması federasyonumuz bünyesinde; Türkiye'deki bölgelerden aldığı güçle üyeler dernekleri, dernekler federasyonu federasyonlarda konfederasyona verdiği güçle kurumlar vergisinin %86'sını üyelerimiz ödüyor. Ülkemizin İhracatının %55'ini, Ülkedeki 7 milyon istihdam yaratan yapı federasyon üyelerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu yapıyı da kutsal kılanda hoş görü kültürünün olmasından kaynaklı... İçimizde her görüşten farklı insanlar bulunuyor." dedi.

Konuşmalarında ardından Türkonfed Başkanı Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri, DİGİAD Başkanı Deniz ve yönetim kuruluna Federasyon rozeti taktı.

05.08.2017 15:59:51 TSI

