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Uşak Diyabet Derneği Başkanı Bozer; "Piyasadaki merdiven altı cihazlar diyabetlilerin sağlığıyla ...

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:07
Uşak Diyabet Derneği Başkanı Bozer; "Piyasadaki merdiven altı cihazlar diyabetlilerin sağlığıyla oynuyor"
Uşak Diyabet Derneği Başkanı Bozer; "Piyasadaki merdiven altı cihazlar diyabetlilerin sağlığıyla oynuyor"

(Fotoğraflı)

Bayram Keleş
UŞAK (İHA) - Uşak Diyabet Derneği Başkanı Sercan Bozer piyasada ucuza satılan ve merdiven altı üretim olarak adlandırdıkları ölçüm çubuklarının doğru ölçüm yapmadığını dolayısıyla diyabet hastalarının sağlığıyla oynadığını ileri sürdü. Bozer doktor tavsiyesi ile ve iyice araştırılarak cihaz alınmasını tavsiye etti.
Tip 1 diyabetlilerin hayatında devamlı olarak kullanmak zorunda oldukları şeker ölçü cihazları hakkında bilgiler veren ve kendisi de diyabet hastası olan Bozer, bu cihazların içerisinde merdiven altı diye tabir edilen cihazlara dikkat çekti. Bozer konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Çin malı devletimizin ücretsiz sıfır fark aldığı cihazlar var. Devletimizin bunların bazılarını toplattığı halde piyasada satılmasına devam ediliyor, kullanımı yasaklandığı halde kullanılmaya devam ediliyor. Bunların sağlığımıza zarar verdiğini biliyoruz. Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan bu cihazların toplatılmasını istiyoruz" dedi.
Kaliteli cihazlar ile ucuz cihazların ölçümlerinde yüzde 100'e varan değişimlerin söz konusu olduğunu vurgulayan Bozer; "Düzgün orijinal doğru ölçen cihazımıza 5-10 lira gibi kutu başına fark veriyoruz, devletimizin sisteminin ödemesinin yetersiz olduğu için ama diğer merdiven altı tabir ettiğimiz ucuz cihazlarda hiç fark ödemeden şeker ölçüm çubuklarını alıyoruz. Vatandaşımızın buna kanıyor, vatandaşımızın buna inanmaması ve kanmaması gerekiyor, çünkü sağlığımız değerli, ileriki günlerde bu sağlığı arayıp bulamayacağız, o yüzden cihaz seçiminde doktorlarımıza danışıp eczanelerimizden öyle temin edelim. Bir de şunu istiyorum; Eczanecilerimiz ben bunu ücretsiz veriyorum şeker ölçüm çubuklarından fark almıyorum bu cihazı kullanın diye size verdiği taktirde almayın çünkü o cihazlar ve ölçüm çubukları üzerinden pirim yapıyorlar onun için satışı hızlandırıyorlar. Lütfen doktorlarımızın onayı olmadan cihaz almayalım" şeklinde konuştu.
(BK-İK)

05.08.2017 16:09:07 TSI
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