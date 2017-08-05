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Hayden Sürmene'ye Şenlikleri

- Şenlik kapsamında kayık yarışları düzenlendi



(Fotoğraflı)



İsmail Kılıç

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde 'Hayden Sürmene'ye Şenlikleri' kapsamında kayık yarışları düzenlendi.

Sürmene Gençlik ve Yardımlaşma Derneği tarafından geçmişte düzenlenen 'Hayden Sürmene'ye Sürmene Şenlikleri'ni tekrar yaşatmak için yapılan etkinlikte kayık yarışları düzenlendi. Yarışmaya Sürmene ve araklı ilçesinde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan balıkçılar kayıkları ile katıldı. Sürmene ilçesinin Balıklı mahallesi sahilinden başlayan yarış, Sürmene İskelesi'nde son buldu. 20'ye yakın balıkçının katıldığı yarışlar sonunda küçük kayıklarda Ali Osman, büyük kayıklarda ise Osman Kalyoncu birinci oldu.

Etkinliğe ilçe protokolü de ilgi gösterirken, bu akşam yapılacak müzik eğlence şöleninin ardından şenlik Sürmene ilçesi Zarha Dağı'nda yapılacak havai fişek gösterisi ile sona erecek.

(İK-ÖS-Y)



05.08.2017 16:25:26 TSI

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