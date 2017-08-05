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Vali Varol kazazedelerle görüştü

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:23
Vali Varol kazazedelerle görüştü
Vali Varol kazazedelerle görüştü

(Fotoğraflı)

Murat Çelik A.
AMASYA (İHA) - Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün soğan tarlasına devrildiği 6 kişinin öldüğü feci kazada yaralanan kazazedeleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Vali Varol, tedavi altına alınan yaralılarla görüşüp durumlarıyla ilgili Hastane Yöneticisi Mustafa Erdoğan'dan detaylı bilgi edindi.
49 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etiğine değinen Varol, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.
(MÇ-SLH-Y)

05.08.2017 16:26:02 TSI
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