YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erciş'te mesleğinde 40 yılını doldurmuş 4 ustaya plaket

Erciş'te mesleğinde 40 yılını doldurmuş 4 ustaya plaket



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde 30. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Erciş Ağaç ve Demir İşleri Esnaf-Sanatkarlar Odası tarafından mesleğinde 40 yıl ve üzeri hizmet veren esnaflara törenle plaket takdim edildi.

Vanyolu Caddesi üzerinde bulunan Ağaç ve Demir İşleri Esnaf-Sanatkarlar Odasında gerçekleşen törene oda başkanı Mustafa Gürbüz, yönetim kurulu üyeleri, oda genel sekreteri Cihan Gürses ile esnaflar katıldı. Törende bir konuşma yapan Erciş Ağaç ve Demir İşleri Esnaf-Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Gürbüz, Ahilik kültürüne vurgu yaparak, 40 yıl ve üzeri ilçede mesleğini icra eden marangoz ustası İzzet Çiftciler ile Nihat Altınkaynak, oto elektrik meslek dalında Abdurrahim Çevik ve saatçilik mesleği dalında Selahattin Palıt isimli esnafların Ahilik kültürü içerisinde mesleklerini icra ettiklerini, çıraklarına da bu kültürü aşıladıklarını belirterek, ustalara oda ve yönetim kurulu adına teşekkürlerini iletti.

Ardından, 40 yılı aşkın bir süredir ilçede mesleklerini icra eden 4 ustaya oda başkanı Mustafa Gürbüz ile oda genel sekreteri Cihan Gürses tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Törende oda yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda esnaf katılırken, oda yönetimi tarafından misafirlere yemek ikram edildi. Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

(NÇ-ŞAK-Y)



05.08.2017 16:29:40 TSI

NNNN

