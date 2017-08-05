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Aksaray'da tır parkına girmeyen tırlara ceza



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi, tırların şehir içine park etmesini önlemek için yaptığı 120 araçlık tır garajını hizmete sundu.

Aksaray Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki Kırsal Terminal Alanını tır garajına dönüştürdü. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Terminal yanındaki 15 bin metrekarelik alanda 120 adet tır aracının 24 saat park edebileceği yeni tır garajında, araç plaka tanıma sistemi, güvenlik ve aydınlatma sistemi yer alıyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere şehrimizin muhtelif yerlerinde tır araçlarının park edeceği yer olmadığı için tır sürücüleri araçlarını mahalle ve sokak aralarına park etmek zorunda kalıyordu. Aksaray Belediye Başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı'nın talimatıyla daha önce kırsal terminal olarak kullanılan 15 bin metrekarelik alanı tır araçlarının park etmesi için tır garajına dönüştürdük. Araç plaka tanıma sistemimiz var. Aydınlatma sistemi ve özel güvenlik sistemi ile toplam 120 araç kapasiteli tır garajımız 7/24 hizmet verecek. Bu arada tır araçlarının şehir içinde park etmesi 2918 numaralı Trafik Kanuna göre yasaktır. 62. Maddede 'Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarları, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin park edilmesi yasaktır. (Değişik: 21.5.1997 - 4262/4 Md.) Bu madde hükmüne uymayan sürücüler para cezası ile cezalandırılırlar' ifadesi yer almaktadır. Aksaray'da tır araçları şehir içi ve mahalle aralarına park etmeyecek, yeni yapılan tır garajına park edecektir. Tır sürücülerinin bu konuda gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz" denildi.

(YC-FM-Y)



05.08.2017 16:34:00 TSI

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