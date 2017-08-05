YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehitkail'de spora büyük destek

Şehitkail'de spora büyük destek

- Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlerin talebi üzerine Karacaburç'a futbol sahası yaptırıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Karacaburç Mahallesinde ikamet eden çocukların ve gençlerin talebine duyarsız kalmadı. Başkan Fadıloğlu, Karacaburç Mahallesine futbol sahası yapılması için çalışma başlattı.

Şehitkamil Belediyesi, fazla kilolardan kurtulmak, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam arzulayan çocuklara ve gençlere olan yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Her zaman sporun, sporcunun en büyük destekçisi olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'e kazandırdığı sportif tesislerle Gaziantep'i Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlarının yetişmesine katkıları devam ediyor. Bir kez daha gençlerin ve çocukların talebini geri çevirmeyen Fadıloğlu, Karacaburç Mahallesine futbol sahası yapılması için hemen çalışma başlattı. Karacaburç Mahallesinde ikamet eden çocuk ve gençlerin top oynamak için istedikleri futbol sahasının en kısa sürede tamamlanacağı müjdesini verdi.

Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak

Karacaburç Mahallesinde yürütülen çalışmaları Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, amaçlarının çocukların ve gençlerin düzenli spor yapmasına zemin oluşturmak olduğunu dile getirdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Fadıloğlu, "Karacaburç Mahallemizin sosyal tesisini daha önceden yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca Karacaburç Mahallemizin arazi yollarının tamamını açtık. Bize, gençlerin top oynayacağı yer ihtiyacı olduğu söylenmişti. Futbol sahamızın düzenlemesini yaptık. En kısa sürede çocuklarımızın, gençlerimizin burada rahatlıkla top oynayacağı bir mekan elde edeceğiz. Hizmet için gittiğimiz mahallelerde sadece arazi yolu açmıyoruz, sosyal tesis yapmıyoruz. Mahallemizde yapılacak başka hizmetler de varsa talepler doğrultusunda ekip arkadaşlarımız gereken çalışmayı yerinde yapıyor. Ben, şimdiden gençlerimizden centilmenlik çerçevesinde oyun oynamalarını istiyorum. Çalışmalarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu hizmetler büyük hizmetler

Hizmetlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Karacaburç Mahalle Muhtarı Nurettin Teze, talep ettikleri tüm hizmetlerin yapıldığını kaydetti. Muhtar Teze, "Başkanımız gençlerimizi ve çocuklarımızı çok önemsiyor. Mahallenin geçlerinin futbol sahaları yoktu. Futbol sahasına ihtiyacımız vardı. Bu durumu Başkanımıza söyledik. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Mahallemizde güzel bir sahanın yapılması için çalışma başlattı. Yapılan hizmet meydandadır. Arazilerimizi kullanamıyorduk. Belediyemiz tarafından mahallemizde 50 kilometre civarında arazi yolumuz açıldı. Şimdi arazi yollarımıza istediğimiz gibi rahatlıkla gidebiliyoruz. Taziye yeri konusunda yaşadığımız sorunlar sosyal tesisimiz yapıldıktan sonra ortadan kalktı. Bu hizmetler büyük hizmetler" diye konuştu .

(SD-Y)



05.08.2017 16:36:09 TSI

NNNN

