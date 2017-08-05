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Eskil'de yaylalar arası içme suyu isale hattı yenileniyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'ın Eskil İlçe Belediyesi tarafından İller Bankasının yüzde 50 hibe desteği ile Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeler (SUKAP) kapsamında yaylalar arası içme suyu isale hattı yenileme çalışmaları başlatıldı.

Gölbez-Akkaş yaylaları, Meryemağıl-Çokum yaylaları, Tol-Akgöl-Yazır yaylaları, Bozcamahmut yaylası, Sıcak-Ortakuyu yaylaları ile Sıcak-B.Sekerler yaylaları arası içme suyu isale hattı yenileme ve su depoları bakım ve onarım çalışmalarına başlandı. Çalışmalarda, asbest borular insan sağlığına uygun polietilen borularla yenilenecek. Konu ile ilgili bilgiler veren Eskil İlçe Belediye Başkanı Niyazi Alçay, "Halkımızın ihtiyacı olan içme suyuna yönelik isale hattı yenileme çalışmalarımızı başlattık. Projemiz tamamlandıktan sonra bu yaylalarımızda içme suyu ile ilgili sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Yatırımlarımızın hepsinin uzun vadeli ve kalıcı olmasına özen gösteriyoruz. Geçen yıllarda yaptığımız içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarımızla, tol yaylası ile ilçe merkezi arasındaki 19 kilometre isale hattını yeniledik ve ayrıca Tol ile Gölbez, Meryemağıl, Çulfa ve Yüksecik yaylaları arasında 17 kilometre hatta da yine yenileme çalışması yaparak bu yerlerin içme suyu ile ilgili yaşayabileceği sıkıntıları ortadan kaldırdık. İnsan sağlığının hassasiyetinin bilincindeyiz, sağlığa uygun olmayan asbest borular değiştirilerek, kalitesi yüksek ve insan sağlığı açısından tehlike arz etmeyen polietilen borular kullandık. Buna ek olarak depolarımızın da bakım ve onarımını yaptırıyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlama hedefindeyiz. Bu projedeki desteklerinden dolayı İller Bankası Genel Müdürümüze, İller Bankası Bölge Müdürümüze ve proje müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda hattın geriye kalan kısmında yenileme çalışması yapmayı planlıyoruz. Hizmet açısından elimizin değmediği ulaşamayacağımız yer kalmayacak" dedi.

(YC-FM-Y)



05.08.2017 16:40:00 TSI

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