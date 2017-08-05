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Sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara akın etti



(Fotoğraflı)



Barış Doğan

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar plajlara akın etti.

Kentte 30 derece olarak ölçülen, ancak yüzde 60'e ulaşan nemle birlikte daha yoğun hissedilen sıcaklık nedeniyle hafta sonunda vatandaşlar sahilleri doldurdu. Kent merkezinde Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plajı'ndaki yoğunluk Akdeniz sahillerini aratmadı. Kentin tek mavi bayraklı ve 200 metre uzunluğundaki plaja gün içinde yaklaşık 3 bin kişi geldi. Ziyaretçilerin kimi kumlara uzanıp güneşlenirken, kimi de denize girerek serinledi.

Vatandaşlar plaja gelerek hafta sonunun tadını denize girerek çıkardılar.

(BD-OA-Y)



05.08.2017 16:43:23 TSI

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