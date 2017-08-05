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Şehitkamilli milli sporcu tarih yazıyor

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:46
Şehitkamilli milli sporcu tarih yazıyor
Şehitkamilli milli sporcu tarih yazıyor
- Dünya şampiyonasında 2. gümüş madalya mutluluğu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamilli Milli sporcu Muhammet Emin Baş, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konferenasyonu Paletli Yüzme Gençler dünya şampiyonasında, iki gümüş madalya kazandı.
Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda 1500 Metre Su Üstü yarışlarında Dünya 2.'liği elde eden Şehitkamilli Milli Sporcu Muhammet Emin Bay, yorucu geçen şampiyona sürecinin 4. gününde birbirinden zorlu rakipleriyle yarıştığı 800 metre Su Üstü Yarışlarından bir gümüş madalya daha çıkarttı. Geçtiğimiz yıl Fransa'da yapılan CMAS Dünya Gençler Paletli Yüzme Şampiyonasında 6000 metre açık su yarışında dünya üçüncüsü olma başarısı gösteren Bay, bu yıl ise Rusya'da Genç Milli Takım kadrosuyla, 800 metre ve 1500 metre yarışlarında 2 gümüş madalya kazandı.
Sözünü tuttu
Dünya 3.'lüğü başarısının arından geçen 1 yıllık süre zarfında Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren milli sporcu Bay, emeklerinin karşılığını çifte madalya sevinciyle aldı. Geçen yıl Fransa'da gerçekleşen şampiyonanın ardından daha iyi bir derece sözü veren milli sporcu, bu yıl elde ettiği iki madalya ile sözünü tutmuş oldu. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Gençler Paletli Yüzme Takımı Antrenörü ve Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Genç Milli Takım Antrenörlerinden Ali Göz, şampiyonada gelen 2. Gümüş madalyanın ardından yaptığı değerlendirmede yoğun tempoda geçen hazırlık sürecinin meyvesini topladıklarını belirtti.
Çok çalıştık inandık başardık"
"Paletli Yüzme Genç Milli Takım Antrenörü Ali Göz, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda elde edilen başarılı sonuçlarından ardından yaptığı değerlendirmede başarıyla inanarak çok çalıştıklarını ifade etti. Milli Antrenör Göz, "Çok gururluyuz, çok mutluyuz, takım olarak inandık, çok çalıştık ve başardık. Uzun soluklu bir maratonun ardından ödül kürsüsünde yer almak tarif edilmez bir duygu. Ülkemizi başarıyla temsil etmenin manevi lezzeti her şeyden çok özel. Bu başarılar kolay elde edilmiyor. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu başta olmak üzere TSSF Başkanımız Sayın Doç.Dr. Şahin Özen'in, Teknik Kurul Başkanımızın, teknik ekibimizin ve tüm Türkiye'nin destekleriyle ve hayır dualarıyla bu sonuçlar ortaya çıktı. Külümüze, camiamıza, federasyonumuza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
(SD-Y)

05.08.2017 16:49:01 TSI
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